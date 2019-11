Hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirleri: 2, 4 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri sizlerle

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaşıyor. Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde vefat etti. Her yıl 10 Kasım'da ölüm yıl dönümünde Atatürk özlem ve saygıyla anılıyor. Okullarda bugün ve Pazartesi günü için anma programları düzenleniyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel yapılacak törenlerde öğrenciler hiç bilinmeyen ve en güzel şiirleri okumak istiyor. Hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirleri, 2, 4, 6 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri haberimizde sıralanıyor.

HİÇ BİLİNMEYEN 10 KASIM ŞİİRLERİ

Atatürk’ü Yitirmedik

Yıllar

Üst üste katlandıkça

Acımasız uzadıkça

Çelik mavisi gözlerinde

Her geçen gün

Işığını çoğalttıkça

Güzel vatanımızı

Kurtardığın anıldıkça

Seni yitirmedik ki

Dün olduğu gibi

Bugün de aramızdasın her an

Buna inan Ata’m

Yüzyıllar da geçse aradan

Sen her zaman anılan

Kutsal bir kahramansın.

Süleyman APAYDIN

Atatürk’e Ağıt

Edirne’den Ardahan’a kadar

Bir toprak uzanır

Boz kanatlı üveyikler üstünde uçar

Ardahan’dan Edirne’ye

Edirne’den Ardahan’a kadar

Kopdağı’nda akar bir çeşme var

Serçe parmak kalınlığında suyu

Haram etmiş gece gündüz uykuyu

Akar da akar

Samsun’un evleri denize bakar

Sokakları yosun içinde

Çaparlar, takalar, manavlar

Bilyalar gibi suyun yüzünde

Bir iner bir kalkar

İstanbul’da bir yâr sevdim

İnsanı günaha sokar

Savaştepe köprüsünden geçen tirenler

Sel olur İzmir’e akar

İzmir’in www.nazlim.net denizi kız, kızı deniz

Sokakları hem kız hem deniz kokar

Güneyde mis kokulu bir ağaç

Yuvarlak yaprakları ince

Yaz gelip de güneş vurunca

Dallarından bal akar

Bu toprak bizim yurdumuzdur

Deli gönül yücesine çıkar

Bir üveyik olur uçar gider

Ardahan’da Edirne’ye

Edirne’den Ardahan’a kadar

Cahit Kulebi



Atatürk Ölmedi

Yıl 1918

Düşmanlar Topraklarımızı

Elimizden Alıyor

Atatürk Buna İzin Vermedi

Ordusuyla Savaşa Girdi

Zaferlerle Geldik Bu Güne

Atatürk ün Sayesinde

Topraklarımız Simdi Bizim Elimizde

Atatürk ün Sayesinde

Yıl 1938

Atatürk Olum Döşeğinde…

O Artık Oluyordu

Bizim Gözlerimiz Önünde

Herkes Ağlıyordu O Gün

Atatürk Öldü Diyordu

Atatürk Ölmedi

Kalbimizde Yasıyordu!!!

……

Ah bu 10 Kasımlar

On kasım geldiğinde

Yerler gökler üşüyor

Öyle soğuk ki zinde

Yeşil yaprak düşüyor

Her gün Kocatepeden

Yola çıkar Atatürk

En yüce mertebeden

Bize bakar Atatürk

PELİN ÜMREM BOYACI

10 Kasım Türküsü

Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler

Bozkır ovalarına, Erciyes’e, Ağrı’ya

Ulusun egemen olduğunu

Özgür olduğunu

Haykıracağım haykıracağım işte

Senin sustuğunca!

Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

Ana baba oğul kız

Dere tepe bucak köy

Yeryüzü yaşamalarımla değil

Oralarda, senin gittiğince!

Atatürk, taşıyacağım

Çanakkale’de, Sakarya’da, Çankaya’da, al al

Senin taşıdığını;

Yurdun gök ülküsü

Dalgalanırken

Senin bayrağını yücelteceğim.

Senin çıktığınca.

Fazıl Hüsnü Dağlarca

10 Kasım

Yıl otuz sekiz On Kasım Perşembe

Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar.

Sarsılıyor İstanbul yedi tepe,

Yaman esmiş Dolmabahçe’de rüzgar.

Gerçek olamaz, olsa olsa bir düş,

Dokuzu beş geçe Atatürk ölmüş.

Böyle toptan bir yas nerede görülmüş,

Beraber ağlıyoruz kurtlar, kuşlar.

Bu memlekete en çok hizmet eden,

Bu aşk ile dağlara gücü yeten,

On sekiz milyonun omzunda giden

Atam, Ankara sırtlarında yatar.

İlhan DEMİRASLAN

………

10 Kasım

Ben hiç 10 Kasım’a

“Günaydın” demem ki

Ben sensiz 23 Nisan’a

Hoş geldin diyemem ki

Seni özlesek bile

Elden ne gelir ki

Bir daha senin gibi

Gelecek mi ne belli

Bak 10 Kasım yine geldi

Gözlerde yaşlar tükendi

Aradan 78 yıl geçse bile

Senin hatıran hiç bitmedi

Sabahlar her zaman güzeldir

Seni hatırlatmadıkça

Günaydın denir ama

10 Kasım olmayınca

Anonim

……..

10 Kasım

Bir bulut inmiş,beyaz,

Karlı dağlar başına.

Her 10 Kasım sabahı,

Bir ateş düşer, döşüme.

Nerdesin, ey Ata?m nerede?

Sensiz millet, öksüz burada.

Sanat, ilim, fen seninle.

Sevinen, gülen seninle.

Olmak isterdik inan,

Ebediyen seninle.

Dağların, ak başı kar mıdır?

Kuşlar, Ata?mdan haber, var mıdır?

Yarım bıraktığın işler,

Bugün, sanki seni bekler.

Zengin millet hayalin,

Acep, neden emekler?

Sen gelmiyorsan, bir haber gönder.

Kim içimizdeki, Atatürk gibi önder?

Hüseyin Celep

…………

Büyük Gazi Mustafa Kemal’e

BÜYÜK GAZİ’YE

Sen ki hilkat denilen ummanın

En büyük incisisin,

O, ulvi vatanın talihinin

En güzel yıldızıdır;

Bir dehaet ki güneşten yüksek,

Ve semavat ile ünsiyeti var.

Sen dururken ona gelmez noksan.

Kaplıdır toprağı zırhınla senin;

Hep rehakar değil ey Gazi,

Bu müsellah vatanın sen hem de

Ebedi bekçisisin.

Bu mesalip-zede cemiyyette sen

Yeniden bir vatan ettin ihda

Görüyor şevk-I tuluunla senin

Yeni bir iyd-I zafer İstanbul;

Kendi asar-ı dehanın belki

Sen de hayretçisisin.

Kainatlarda tecelli buyuran

Halik’ın sende o hasiyetti var.

Abdülhak Hamit TARHAN

—-

Atatürk Yazar

Sordum seni;

Dağına, taşına Türkiye’min,

Herkes kendinden emin,

Yükseldi gür sesler;

Umutlar, sevgiler:

O biziz, O bizleriz.

Hepimiz bir parçayız

Atatürk’ten,

Bütün doğa,

Atatürk’ü anar,

Atatürk’ü şaşar.

Herşeydir OTürkiyem’de.

Göller, ırmaklar, ormanlar.

İmza imza Atatürk yazar.

M. Vasfi Saral

—–

Bir Tutkudur Mustafa Kemal

Bir Tutkudur Mustafa Kemal;

Nice sevdalara değişilmeyen.

Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,

Bir baştır, vazgeçilmeyen…

Bir Türküdür Mustafa Kemal;

Suskun ağızlarda söyleşir, durur.

Çaltıburnu’nda gözetir denizi.

Köroğlu’nda bağdaş kurup oturur…

Bir İnançtır Mustafa Kemal;

Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.

Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.

Sakarya boylarından Akdeniz’e taşıyan…

Bir Anlamdır Mustafa Kemal;

Belkahve’den dürbünüyle seyrediyor İzmir’i.

Özgürlük diyor, al atının üstünde,

Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri…

Bir Bayraktır Mustafa Kemal;

Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.

Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,

Işık tutan, güç veren, yol bulan…

Y. Doğan Ergeneli

—–

