Hesap sorulmayan kalmayacak!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği ortak operasyonda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'ye yönelik saldırının planlayıcılarından ‘Botan’ kod adlı Hacı Kurhan’la, yardımcısı ‘Kendal’ kod adlı Metin Akgün etkisiz hale getirildi.

Hacı Kurhan'ın Terörden Arananlar Listesi'nde “mavi kategori”de aranıyordu.

KARAYILAN’IN ADAMIYDI

Operasyon, teröristler 30 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Gara alanında araçla hareket halindeyken düzenlendi. PKK’nın sözde özel kuvvetler ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) sorumlularından Kurhan, Terörden Arananlar Listesi'nde “mavi kategori”de yer alıyordu. 2002 yılında örgüte katılan Kurhan'ın, elebaşı Murat Karayılan'ın en güvendiği örgüt mensuplarından biri olduğu belirtildi. Osman Köse’ye düzenlenen suikastın ardından Kandil ve Karacak’a düzenlenen hava saldırılarında 34 terörist öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren Mazlum Dağ ve 6 PKK’lı tetikçi kısa sürede yakalandı. TSK ve MİT, bu teröristlerin itiraflarının ardından, 18 ve 24 Temmuz’da Duhok’ta iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda saldırının planlayıcılarından 2 elebaşı ve adamları etkisiz hale getirildi.

İHA’LAR TESPİT ETTİ

Bu arada Hakkâri'de 3 PKK’lı terörist öldürüldü. Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklamada, “8 Ağustos 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde İHA’yla tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu, F-16 savaş uçaklarıyla icra edilen hava harekâtı neticesinde silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir” denildi.