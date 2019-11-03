03 Kasım 2019 Pazar 10:15:24 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 10:42:55
Herkesin ilgi odağı olan aracın sahibine ceza kesildi
Altın sarısı simle kaplanmış olan araç Taksim’de ilgi odağı oldu. Vatandaşlar ve turistler araçla birlikte fotoğraf çekilirken, polisler araç sahibine rengini ruhsata işletmediği için 108 TL para cezası kesti.
Altın sarısı simle kaplanmış olan araç Taksim’de vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı oldu. Vatandaşlar ve turistler araç ile bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar, ilk defa bu renkte bir araç gördüğünü söyledi.
108 TL CEZA KESİLDİ
Öte yandan, polisler araç sahibine rengini ruhsata işletmediği için 108 TL para cezası kesti.
(İHA)
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