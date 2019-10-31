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31 Ekim 2019 Perşembe 12:45:40 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 13:05:26

Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor! Uymayanlar trafikten men edilecek

Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görev yapan üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, yarından itibaren çakarlı araç kullanamayacak.

Yarın başlayacak uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklanacak.

Yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için Türkiye genelinde trafik ekiplerince denetimlere ağırlık verilecek.

Kimler "çakar" kullanabilecek?

Boyama şekilleri veya ayrım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekinde bildirilen "devletin en üst protokolü"nde bulunan 29 makamın emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ile bu makamların korumasından sorumlu koruma araçlarında ışıklı uyarı sistemleri kullanılabilecek.

Bu araçlar dışında hiçbir araçta çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kullanılamayacak.

Makamların korumasından sorumlu araçlarda da sadece makam sahibi araçta olduğu sürece bu uyarı sistemleri aktif kullanılabilecek. Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman bu uyarı sistemleri kullanılamayacak.

Kolluk görevlilerinin kullanımındaki resmi araçlarda ışıklı/sesli uyarı işaretleri, görevle ilişkili olmak kaydıyla usul ve esaslarda belirtilen şartlar doğrultusunda kullanılacak.

Geçiş üstünlüğü tepe lambasıyla sağlanacak

Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesi (f) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek.

Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak.

Zorunlu hallerde çakar kullanımı en az 150 metre önceden başlayacak. Bu araçlar ancak tehdit veya görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek.

Uymayanlar trafikten men edilecek

Yarından itibaren hız verilecek denetimlerde yetkisiz çakar kullanan araçların sahibi ya da sürücülerine 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek.

Belirlenen esaslara uymadığı belirlenen araçlar trafikten men edilecek.

Yetkisiz sistemlerin kullanılmasına müsaade eden kamu görevlileri hakkında işlem başlatılacak.

Mevzuat dışı çakar ağır kusur sayılacak

Ayrıca, Karayolları trafik muayenesinde araçlarda mevzuat dışında sesli ve ışıklı uyarı sisteminin bulunmasının "ağır kusur" olarak nitelendirilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Kanunda yer alan bu düzenlemenin anlaşılır olması, geçiş üstünlüğünün gerçekten bu hakka sahip araçlarca kullanımının sağlanarak suistimalin önlenmesi ve bu konuda daha etkin denetimler yapılması amacıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleriyle Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştı.

AA

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