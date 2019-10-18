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18 Ekim 2019 Cuma 15:01:37 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 15:03:12

Her Yerde Sen Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında? Furkan Andıç nereli?

Her Yerde Sen Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında? Furkan Andıç nereli? merak ediliyor. Sevilen dizi Her Yerde Sen dizisinde Genç yaşında oldukça başarılı projelerle dünya çapında adından söz ettiren bir yönetici olan Demir karakteri izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. İzleyiciler Furkan Andıç'ın hayatı ve daha önce oynadığı diziler hakkında aramalar yapıyor. Her Yerde Sen Furkan Andıç ile ilgili merak edilenler haberimizin içerisinde yer alıyor...

Her Yerde Sen dizisinde oynadığı başrol ile adından sıklıkla söz ettiren Furkan Andıç ile ilgili aramalar yapılıyor. İzleyiciler "Her Yerde Sen Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında? Furkan Andıç nereli?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Furkan Andıç'ın hayatı ve daha önce oynadığı diziler hakkında merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

FURKAN ANDIÇ KİMDİR?

4 Nisan 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünü bitiren Andıç, American Academy of Dramatic Arts’ta oyunculuk  eğitimi almıştır.

FURKAN ANDIÇ'IN OYNADIĞI DİZİLER
 
Her Yerde Sen (2019)
Kardeş Çocukları (2019)
Meryem (2017)
Tatlı İntikam (2016)
Kırgın Çiçekler (2015)
2015 Kaçak Gelinler (2015)
Aşk Ekmek Hayaller (2014)
Adını Feriha Koydum: Emir’in Yolu (2012)
Umutsuz Ev Kadınları-2011
2011 Kolej Günlüğü (2011)

FURKAN ANDIÇ'IN FİLMLERİ
 
Damat Takımı (2017)  

Furkan Andıç'ın Kazandığı Ödüller
 
2016 43. Pantene Altın Kelebek – ‘’En İyi Çift’’ Ödülü (Tatlı İntikam)

HER YERDE SEN DEMİR KİMDİR?

Zeki, titiz, kuralcı bir adam. Genç yaşında oldukça başarılı projelerle dünya çapında adından söz ettiren bir yönetici olan Demir için başarı her şeyden önde gelir. Kuralcı ve sert görünümünün altında ise çok merhametli bir adam gizlidir.  Çocuk yaşta aldığı yaraların üstüne aşk hayatında yaşadığı kalp kırıklığı onu böyle sert ve savunmacı bir adam yapmıştır. En büyük amacı ise babasından daha başarılı ve dirençli olup çocukken kaybettiklerini geri almaktır. Bu amaca ulaşmak için geldiği İstanbul’da deli dolu bir kız olan Selin ile aynı evde yaşamaya mecbur kalır.  Bundan sonra hayatını kontrol etmek oldukça zorlaşacaktır…  Kendini korumak ve amacına ulaşmak için evde ve işte kendi kurallarını koymak üzere diretirken Demir ne kadar reddetse de kalbinin kilitleri bir bir açılacaktır.

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