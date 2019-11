Her Yerde Sen final mi yapacak? Her Yerde Sen neden final yapıyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Başrolünü Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın başrolünü oynadığı Her Yerde Sen dizisi, 20 hafta boyunca seyirciyle buluşmuştu. dizi, dün akşam düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödül Töreni'nde de "En İyi Romantik Komedi Dizi Ödülü"nün de sahibi olmuştu. Ancak diziden üzücü haber geldi ve Karga Seven Pictures'ın FOX için çektiği "Her Yerde Sen" için final kararı alındı.

HER YERDE SEN FİNALİ NE ZAMAN?

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, 23. bölümde ekrana veda edecek.

HER YERDE SEN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin reytingleri düşünce yayın günü değiştirilmişti. Ancak bu da çözüm olmayınca dizinin erken final yapmasına karar verildi. Dizinin yapımcısı tüm ekibe mesaj atarak alınan kararı bildirdi.

HER YERDE SEN KÜNYESİ

YAPIM: KARGA SEVEN PICTURES

YAPIMCL: ÖMER ÖZGÜNER & ÜMMÜ BURHAN

YÖNETMEN: ENDER MIHLAR

SENARYO: DENİZ YEŞİLGÜN & ESRA ÇETEK YILMAZER

UYGULAYICI YAPIMCI: SEÇİL İSSİ