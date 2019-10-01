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01 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 00:22:22

Her karışında Türk bayrağı dalgalanıyor

Türkiye’nin 4 gemiyle Doğu Akdeniz’de çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Dönmez, "Milletimize müjdeli haberler vermek için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor" dedi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Spor Salonu'nda düzenlenen 2019-2020 akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz’le ilgili önemli mesajlar verdi. 

LOKASYONLAR BELLİ 

Bakan Dönmez, “Bugün 4 gemiyle ay yıldızlı bayrağımızı Doğu Akdeniz'in her bir karışında dalgalandırıyoruz. Milletimize müjdeli haberler vermek için ekiplerimiz gece gündüz büyük bir özveriyle çalışıyor. Yavuz, önümüzdeki günlerde yeni lokasyonunda sondajına başlayacak” dedi.

82 MİLYONUN EMEĞİ 

Oruç Reis’in Antalya'nın güneyinde kendi lokasyonundaki işin yüzde 30'luk kısmını tamamladığını belirten Dönmez, “Fatih de şu an 4 bin metrenin altına indi. Yerin altına vurduğumuz her matkap, Türkiye'nin aydınlık geleceğine attığımız imzadır. Bu imzanın altında 82 milyonun emeği, azmi ve inancı var” ifadelerini kullandı.

FATİH VE ORUÇ REİS’E BAYRAKTAR KORUMASI

Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerine, Deniz Karakol Uçakları ve İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) eşliğinde Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor. 

İSRAİL’DEN RUMLARA SEKİZ İHA 

Amerika ve Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen bölgede sondaj çalışmalarını sürdüren Türkiye, askeri gücüyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne korku veriyor. Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine son vermesini isteyen ülkelerin başında ise İsrail geliyor. Açık bir şekilde Rumlara destek veren İsrail, Rum Milli Muhafız Ordusu'na 8 adet İHA sattı. Rumların bölgede elini güçlendirmesini isteyen İsrail, daha önce Türkiye'ye İHA satmamış, Türkiye de kendi İHA'larını yapmaya başlamıştı. 

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