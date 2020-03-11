Henri Barkey'in, 15 Temmuz darbe saldırısı gecesi icraatleri ortaya çıktı! Şef garson anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Osman Kavala'nın da "casusluk" suçundan tutuklandığı soruşturma kapsamında alınan bir tanığın ifadesinde, dosyanın şüphelisi eski CIA danışmanı Henri Barkey'le ilgili dikkati çeken beyanlar yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Henri Barkey ile 17 kişinin 15 Temmuz 2016 akşamı kaldığı Büyükadada'ki Splendid Hotel'in şef garsonu A.U'nun 25 Şubat'ta tanık olarak ifadesi alındı.

"İSTANBUL'A 3 KEZ GELDİM / DEAŞ SALDIRILARI, GEZİ VE 15 TEMMUZ OLDU"

Tanık A.U, bahse konu şahıslar içerisinden sadece Henri Barkey ile kısa bir süreliğine resepsiyonun önünde muhabbetinin olduğunu belirterek, ''Kendisi orada bana bu olan olaylarla ilgili 'Ne oluyor falan' der gibi konuştu. Henri Barkey ile kısa bir süreliğine resepsiyonun önünde muhabbetim oldu. Kendisi bana bu olan olaylarla ilgili 'Ne oluyor falan' der gibi konuştu. Daha sonra İstanbul'a 3 kere geldiğini, ilkinde HSBC bankasında patlamalar ve ikincisinde Gezi Parkı eylemleri olduğunu, üçüncüsünde böyle bir olayın başına geldiğini söyledi. Bunları bana şaşırmış gibi yaparak söyledi." dedi.

YANINDAKİLER RAHAT, KENDİSİ TEDİRGİNMİŞ

Darbe girişimi akşamında Barkey'in hareketlerinden çok stresli olduğunu, sanki bir şeyler olacakmış gibi hareket ettiğini sezdiğini anlatan tanık A.U, yanında bulunan diğer kişilerin ise aksine rahat bir şekilde oturduklarını gördüğünü, aralarında ne konuştukları duymadığını söyledi.

"BARKEY 15 TEMMUZ AKŞAMI ÇOK STRESLİYDİ, CNN'E BAĞLANMAK İSTEDİ, OLMADI"

Tanık A.U, 15 Temmuz 2016 akşamında saatini tam olarak hatırlamadığı bir zamanda Barkey'in çok stresli olduğunu arkasını dönerek bara doğru yöneldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık bir dakika sonra tekrar yanıma gelerek 'CNN'den Amerika'dan beni arayacaklar, onlarla bağlantı kuracağım, sessiz bir yer var mı? Beni arıyorlar fakat ulaşamadıklarını söylüyorlar.' dedi. Ben de telsiz telefonu ona verdim ve bununla konuşabileceğini söyledim. Telsiz telefon elindeyken aranmayı bir süre bekledi ancak bağlantı kuramadı ve telefonu resepsiyona teslim etti. Ondan sonra ben işim gereği terasa çıkıp dışarıdaki masaları kontrol ettim ve resepsiyona geri döndüm.

"SİM KARTI ELİNDEKİ TELEFONA TAKIP KONUŞTU"

Barkey'in elindeki cep telefonuna bir sim kart yerleştirmeye çalıştığını gördüm. Bunları gerçekleştirirken biraz telaşlı olması nedeniyle tam olarak sim kartı takmayı beceremiyordu. Fakat ben onun bölgesinde sürekli bulunduğum için sim kartı elindeki telefona taktığını ve konuştuğunu gördüm. Telefonla bir sağa bir sola gidip gelip konuşuyordu, bu esnada çok hareketliydi. Ne konuştuğunu hiç duymadım. Bu telefon görüşmeleri darbeden yaklaşık 1,5 saat sonra gerçekleşti. Ne konuştuğunu açık ve net duyamadım ancak telefonu kapatıp yanıma tekrar geldiğinde ona 'Ne olacak bu durum sizce?' diye sorduğumda 'Bu bir oyun, bu bir düzmece, böyle bir şeyin olacağına ihtimal vermiyorum.' dedi."

"LAPTOPTA SÜREKLİ YAZIŞTI, SIKINTILI VE ENDİŞELİLERDİ"

Tanık A.U, Henri Barkey ve yanındaki iki kişinin darbe gecesi barda geç saatlere kadar oturduklarını, sürekli kendi aralarında istişare yaparak önlerindeki dizüstü bilgisayarla gündemi takip ettiklerini, özellikle Henri Barkey'in sürekli bilgisayarla bir şeyler yazdığını ifade ederek, bu esnada sıkıntılı ve endişeli göründüklerini anlattı.

Henri Barkey, Ellen Laipson, A.V. veya A.M. isimli şahıslardan birinin de aralarında olduğu üçlü grubun darbe gecesi bar kısmında gece geç saatlere kadar oturduklarını söyleyen A.U.'nun, "Sürekli kendi aralarında istişare yaparak önlerinde bulunan laptop ile gündemi takip ettiler. Özellikle Henri Barkey bilgisayarla bir şeyler yazıyordu. O sıra gece iki buçuk-üçtü. Ben o sırada Ellen Laipson'a bitki çayı, A.V. veya A. M. isimli şahıslardan tam olarak hatırlayamadığım birine konyak götürdüm. Henri Barkey o gece herhangi bir şey içmedi. Onların bu esnada sıkıntılı ve endişeli oldukları belliydi." dediği kaydedildi.

"PENSİLVANYA" YAZILI ZİL BULDU

17 kişilik grup tarafından bırakıldığını düşündüğü yan taraftaki zili fark ettiğini anlatan tanık A.U, "Bu bahsedilen 17 kişilik grup 17'sinde otelden ayrıldıktan sonra resepsiyonda bulunduğum esnada masanın üzerinde yan tarafta bulunan zili fark ettim. Zili elime alıp baktığımda Pensilvanya yazısını görünce çok şaşırdım. Hotelin Pazarlama İşleri Müdürü olan F. Hanıma götürerek teslim ettim" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE DARBE GECESİ AKŞAMI AMERİKA'NIN SESİ İSİMLİ KANALA CANLI BAĞLANDI

Bu olayların meydana gelmesi nedeniyle bu gruptan şüphelendiğini ve evde kendince bunlarla ilgili internette araştırma yaptığını, Henri Barkey'in o gece Amerika'da yayın yapan Amerika'nın Sesi isimli bir kanalda canlı bağlantı yaptığını gördüğünü dile getiren tanık, biraz daha dikkatli baktığında bağlantının yapıldığı yerin çalıştığı otel olduğunu fark ettiğini kaydetti.

Tanık A.U.'nun, Henri Barkey'in son derece düzgün Türkçe ile konuştuğunu da belirttiği kaydedildi. A.U.'nun kendisine gösterilen fotoğraflardan 15 Temmuz ve 17 Temmuz 2016 tarihleri arasında otele gelen 17 kişilik grubu tek tek teşhis ettiği de ifade tutanağına girdi.

AA - DHA