Hemşire ve ebe personel alımı kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı hemşire ve ebe alımına nasıl başvurulur?

Sağlık Bakanlığı hemşire ve ebe alımına nasıl başvurulur?arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Sağlık Bakanlığı, 12 bin sözleşmeli personel alımı yapıyor. Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak.

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilanının Resmi Gazete'de yer almasının üzerine Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci araştırılmaya başladı. Memur olmak isteyen vatandaşlar "Sağlık Bakanlığı personel alımına nasıl başvurulur?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

HEMŞİRE VE EBE ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 7-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Bu süre uzatılmayacak.

HEMŞİRE VE EBE ALIMI TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Tercihler ÖSYM'nin internet sayfası üzerinden yapılıyor. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabiliyor. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabiliyor. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamıyor.

Tercih listesinin ÖSYM’ye kesinlikle posta ile gönderilmemesi veya elden teslim etmek için girişimde bulunulmaması gerekiyor. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.