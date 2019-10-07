"Hedefleri AK Parti değerlerini yıkmak"

Başkan Erdoğan, Ankara Kızılcahamam Eliz Otel'de yapılan AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasında önemli mesajlar verdi. Milletvekillerinden ve teşkilattan toplantının açık ve kapalı bölümlerinde konuşulan hususlardaki tüm mesajları her platformda anlatmalarını beklediğini ifade eden Erdoğan, “Tecrübeyle sabit ki, biz milletimize sürekli olarak hakikatleri anlatmaz, doğruları göstermez, hizmetlerimizi kayıtlara geçirmezsek, yalan ve iftira dalgaları her tarafı işgal ediyor. Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar” diye konuştu.

GEREKLİ CEVAP VERİLECEK

“Yapmamız gereken şey; işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz” diyen Erdoğan, “Çünkü bizim yapacağımız çok şey var. Bunun için de fitneyle fesatla uğraşmaktansa, hayra tevessül ederek işlerimizi yapalım. Ülkemizde bizden beklenenlerin de cevabını vermiş olalım. Bunu üzüntüyle belirtmek durumundayım ki ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda, her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizmayla bunun alıcısı bir kesim mevcuttur. Şüphesiz ki yalanın müşterisi var ama doğrunun da müşterisi var. Biz burada doğruya müşteri bulmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

ÜLKE SAVUNMASI ZAYIFLAR

Erdoğan, “Bu düşmanlığın asıl sebebinin dünkü konuşmamda ifade ettiğim medeniyet davamız, asıl hedefinin de milletimizin tarihi, kültürü, değerleri olduğunu biliyoruz. AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil, milletimiz adınadır. İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur; AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık AK Parti'nin zayıflaması demek, Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir” dedi.

YEREL SEÇİMLER TELAFİ EDİLEBİLİR

Yerel seçim sonuçları değerlendiren Erdoğan, “Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da yönetiyor, Ankara'da da açık ara yönetiyor” dedi. Gereken tedbirleri alacaklarını belirten Erdoğan, “Ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimiz kabul edeceğiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor” diye konuştu.

TRUMP'IN DEDİĞİNİ YAPMADILAR

Türkiye’nin Suriye’deki adımlarına yönelik saldırılara ve 'güvenli bölgeyi Amerika kendisi planlamış, güvenli bölge olayının Erdoğan’la bir alakası yokmuş' söylemlerine Başkan Erdoğan sert tepki gösterdi. “5-10 seneyi bile okumaktan aciz zavallılar” diyen Erdoğan, “Bu ana muhalefetin atıkları böyle” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Bir defa Sayın Obama döneminde bunları masalarda nasıl konuştuk, onlara güvenli bölgeyi nasıl teklif ettik, nerelerinin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım. Sayın Trump döneminde aynı şekil ve daha sonra Trump bizim dediğimiz noktaya geldi ve ardından da Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama gündeme getirmeye rağmen Sayın Trump'ın yanındakiler bu talimata hala uymuş değiller” dedi.

Başkan Erdoğan, bugün 2 günlük ziyaret için Belgrad’a gidecek.

SİSTEM TARTIŞMASINA NOKTA

CHP’yi eleştiren Erdoğan, “Millet yüzde 51,5’la yeni sistemi kabul etmiş. Neyi, kime soruyoruz” diyerek tepki gösterdi. Erdoğan, “2017 Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi halk oylamasında yüzde 51,5 oy oranıyla milletimizin takdirini kazandık. Şimdi birileri 'bunu değiştirelim' diyor. Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş” dedi.

KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Trump’la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etmişlerdir. Suriye’de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan ülkemizin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulanmıştır. ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlık Sayın Trump ile paylaşılmıştır.İki lider, ABD Başkanı Sayın Trump’ın daveti üzerine önümüzdeki ay Washington’da bir görüşme yapmayı kararlaştırmışlardır.