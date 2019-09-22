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22 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 01:31:30

HDP'ye kredi milleti çatlattı! iP resti çekti

CHP ve İP’in oluşturduğu Millet İttifakı sallanıyor. İP Sözcüsü Ağıralioğlu, CHP’nin HDP’ye verdiği desteğe tepki göstererek “Millet İttifakı'na Katolik nikâhıyla bağlı değiliz” açıklaması yaptı.

Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’ye destek veren CHP’ye, son iki seçimde, ittifak yaptığı İP’ten büyük tepki geldi. Millet İttifakı'ndaki HDP çatlağı, İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’nun son açıklamalarıyla gözler önüne serildi. Ağıralioğlu, Millet İttifakı’na “Katolik nikâhıyla bağlı olmadıklarını” belirterek, “CHP’nin her politikasını beğensek CHP’li oluruz” dedi.

BU KONUDA ENDİŞELİYİZ

CHP’nin HDP’ye doğru adımlarını gördüklerini, bu konuda endişeli olduklarını anlatan Ağıralioğlu, “Bu adımları tereddütle izliyoruz. Hassasiyetlerimizin görülmesi lazım. Yakın markajda tutacağım diye kurumsal ilişkiye geçerseniz o kurumsal ilişki bizi dışarı çıkarır. Kırmızı çizgimizi muhafaza ediyoruz. 'Biz ne yaparsak yapalım İYİ Parti bizimle beraberdir' gibi bir algı oluşmasın. Biz ilkelerle beraber oluruz” ifadelerini kullandı.

90’LI YILLARA DÖNERLER

İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu CHP’nin her yaptığını onaylamadıklarını belirterek, “HDP’ye krediler açarak siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu sizi 90’ların SHP’si gibi yapar, diyoruz” dedi. Partilerinin “toptan ‘evet’ veya ‘ret’ cephesinde olmadığını” da kaydeden Ağıralioğlu, “Bunu Meclis’teki siyasi performansımızla gösterdik. Hükümetin getirdiği ve doğru bulduğumuz pek çok kanunu destekledik. Biz iktidardan ne gelirse gelsin karşı çıkalım grubu değiliz” diye konuştu.

BİZ İÇİNDE OLMAYIZ

Kendilerinin meşru görmedikleri birçok açıklama yapıldığını söyleyen Ağıralioğlu şunları kaydetti: “Leyla Güven’in açıklamalarının bizde hiçbir karşılığı yok. Fezlekesi gelsin, dokunulmazlığı kaldırılsın. Biz ‘CHP neden bunu yapıyor’ demiyoruz. Biz 'böyle yapan bir siyasi yapıyla konuşmayız' diyoruz. CHP, HDP'yle kurumsal olarak devam edeceğim diyebilir, tercihidir ama biz bu bileşen içinde olmayız.”

GÜVEN, KRİZİ KÖRÜKLEDİ

HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven, dağa kaçırılan evlatlarını geri almak için Diyarbakır’da oturma eylemi yapan anneleri tehdit edip, “Gerillaya katılımlar da olacak. Çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak” demişti. Güven’in skandal açıklamasına CHP’den herhangi bir tepki gelmemişti. İP ise yaptığı açıklamada “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Leyla Güven’in dokunulmazlığını derhal kaldırmalıdır” çağrısında bulunmuştu.

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