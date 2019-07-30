HDP'nin yeni taktiği: Hizmet suikasti! Savcı Sayan ifşa etti

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti özellikle Doğu illerinde büyük bir çıkış yakaladı. AK Parti, HDP'nin bir önceki seçimde kazandığı 3 ilde kazanmayı başardı. Buna göre Şırnak'ta AK Parti'nin adayı Mehmet Yarka, Ağrı'da Savcı Sayan ve Bitlis'te Nesrullah Tanğlay yerel seçimlerde kazanan isimler oldu. AK Parti'nin Doğu illerindeki bu çıkışı HDP'li hizmet düşmanlarını rahatsız etti ve provokatörlerini harekete geçirdi.

HİZMET SUİKASTİNE BAŞLADILAR



Doğu illerinde kaybettikleri belediyeler sebebiyle 31 Mart'ın kuyruk acısını yaşayan HDP'liler, AK Parti'nin hizmetlerini sabote etme peşine düştü. Ağrı'da HDP'li provokatörler, çöp konteynerleri çevresinde kasıtlı olarak görüntü kirliliği yarattı, kimi konteyner dışarısına çöp atarken kimileri de konteynerleri devirerek çöpleri etrafa saçtı.

"SİZ ONURSUZLARI YENMEYE KARARLIYIZ"



HDP'lilerin bu provokasyonu Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı isyan ettirdi. Savcı Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın...Siz onursuzları yenmeye kararlıyız...Önünüzde diz çökmeyeceğiz..Ama sizi dize getireceğiz..." ifadelerini kullandı.

EMEK SÖMÜRÜSÜ YAPANLARDAN EMEKÇİYE ZULÜM!



Her fırsatta "emek" kavramı üzerinden sözde işçi haklarını koruduğunu iddia eden HDP'nin bu provokasyonunun pisliğini temizlemek yine emekçi belediye çalışanlarına düştü.