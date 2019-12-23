'HDP'nin yalanlarına kanmayın'

Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP tarafından dağa kaçırılan çocukları için partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, 111. günü geride bıraktı. Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1.5 yaşındaki çocuğuyla oturma eyleminde yer alan Süheyla Demir, evlatlarını almadan gitmeyeceklerini söyledi.

GENÇLİĞİNİZİ HEBA ETMEYİN

Eylemlerine kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Demir, “111 gündür buradayız. Büyük bir umutla bekliyoruz. Beklemeye de devam edeceğiz. Buraya gelirken kararlıydık. Bu kararlılıkla bekliyoruz. Evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız” dedi. HDP'ye tepki gösteren Demir, şöyle konuştu: “Evlatlarımız sizin aracılığınızla dağa götürüldü, bunu herkes biliyor. Biz de biliyoruz. Bütün gençlere sesleniyorum, sadece kızıma değil, kesinlikle sizi kandırıyorlar. Kesinlikle ceza, hapis, işkence yok. Devlet arkamızda, geldiğiniz gibi ailelerinize kavuşuyorsunuz. Hepiniz gelin ve teslim olun, yazık günahtır. Gençliğinizi oralarda heba etmeyin. Gelin hayatınıza ailelerinizle kaldığınız yerden devam edin.”

4 PKK’LI TESLİM OLDU

Annelerden Necibe Çiftçi de, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden oğlu Roşat Çiftçi için geldiğini belirterek, evlatları için mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi. Oğluna kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceğini anlatan Çiftçi, “111 yıl da geçse burada bu mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Bu arada İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 teröristin emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 1 teröristin ise örgütten kaçarak, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.