HDP'liler görevden alındı ses AB'den geldi! Açıklamada İmamoğlu detayı

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, İçişleri Bakanlığı'nca haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alındı. Görevden alınanların yerine, o kentlerin valileri başkan vekili olarak atandı.

Avrupa Birliği'nden (AB) görevden almalar ile alakalı bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan AB'nin Türkiye Raportörü Kati Piri, "Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları seçimlerden 5 ay sonra "terör suçlaması"yla değiştirildi. Tekrar. Halkın iradesine sıfır saygı. Sırada ne var? Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının değiştirilmesi mi?" dedi.

İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Sosyal medyadaki açıklamalarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu kararı eleştirdiği sözlerini hatırlatarak devam eden Piri, "İstanbul Belediye Başkanı, Mardin, Diyarbakır ve Van'ın kürt belediye başkanlarının değiştirilmesini eleştirdi. Türkiye'de demokratik olarak seçilen her belediye başkanının aynı düşündüğünü düşünüyorum. (bunu söylemeye cesaret etmeseler bile)" ifadelerini kullandı.

(Haber7)