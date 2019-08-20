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20 Ağustos 2019 Salı 13:08:47 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 13:09:44

HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor

Latin Amerika ziyaretlerinde Türkiye'deki Kürtlerin soykırım riskiyle karşı karşıya olduğu ithamında bulunan HDP'li milletvekilleri kara propagandayı sürdürüyor.

Latin Amerika ziyareti kapsamında Arjantin'e gelen HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yerel basına açıklamalar yaptı.

Clarin gazetesine konuşan ikiliden Günay, "Azınlık olup da Erdoğan'a karşı olan herkes, sonunda hapse girebilir, işkence görebilir ve öldürülebilir. Kaç yaşında olduğu veya hangi etnik kökene mensup olduğu hiç mühim değil." iddiasında bulundu.

Günay, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'yı savunarak, "Kürtler olarak Suriye'nin kuzeyinde elde ettiğimiz başarılar Türkiye için hiçbir tehlike ve tehdit içermiyor. Erdoğan bize baskı uygulamak için bundan faydalanıyor ama bu sadece onun Kürt fobisinin bir parçası. Şimdi uluslararası güçlerin desteğiyle bölgedeki konumunu güçlendirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da Türkiye'de muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı olmasına rağmen bunun demokratik olduğu anlamına gelmeyeceğini iddia etti.

1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına gönderme yapan Paylan, "110 yıl önce Türkiye'de her türlü suçu işleyen bir sultan vardı. Ermeniler, muhalefetin iktidara gelmesiyle bazı şeylerin değişeceğine inanıyor. Ancak geçmişte muhalefet, iktidara geldiğinde sultandan da zalim davranarak Ermeni soykırımını gerçekleştirdiler. Ben Kürt arkadaşlarımı şu şekilde uyarıyorum. Erdoğan'dan kurtulmak Türkiye'de demokratik bir rejime sahip olacağımız anlamına gelmiyor." dedi.

Paylan, Türkiye'ye karşı dış güçlerin desteğini isteyerek, "Eğer Türkiye'nin işlediği suçlar cezasız kalırsa dünyadaki diğer ülkelerin de aynı suçu işlemesi için bir örnek teşkil edebilir. Bu yüzden biz bu baskı rejimini durdurmak için uluslararası destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP'li vekiller Arjantin'de daha önce verdikleri bir röportajda da Kürtlerin "soykırım riski" altında olduklarını iddia etmişlerdi. Paylan, sözde Ermeni soykırımın yaşandığı ortamın bugün Türkiye'de mevcut olduğunu ileri sürmüştü.

(AA)

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