HDP'li vekilden polise tehdit: Farklı eylemlerimiz olur

Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı’yla darbe üstüne darbe alan terör örgütü PKK, bölgedeki tüm uzantılarına ‘ayaklanın’ çağrısı yaptı.

Şehir yapılanması Türkiye’de felç olan örgüt, manevra kabiliyeti bulamazken HDP teşkilatları PYD lehine gösteri yapmak için harekete geçti.

Terör propagandasına geçit vermeyen emniyet teşkilatıyla HDP’liler karşı karşıya geldi.

Diyarbakır’da terör örgütü PYD propagandası yapmak için toplanan kalabalığa polis ekipleri geçit vermedi.

Bu duruma sinirlenen HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, emniyet mensuplarını tehdit etti. Dağ şu ifadeleri kullandı:

“Bizim burada oturmamız bu halkı bu insanları gerginleştirmez. Ama sizin bunu yasaklamanız, bu kenti gerginleştirir. Çok daha kötü sonuçlara yol açar. Çok daha farklı eylem tarzlarına yol açar”.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'dan polise tehdit:

'Farklı eylemlerimiz olur'

Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek ve terör örgütü PYD propagandası yapmak için bir araya gelen HDP'li gruba emniyet güçleri geçit vermedi. HDP Diyabakır Milletvekili Dersim Dağ, “Burada konuşmamızı engellemeniz farklı eylemlere neden olur” diyerek polis ekiplerini tehdit etti.