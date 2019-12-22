HDP'li vekil 'dağda ölen teröristin ruhuna fatiha okudum' dedi CHP sahip çıktı: Fatiha'sına karışmayın ya!

HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, Türk askerine karşı mermi sıkarken öldürülen PKK'lı teröristin parti yöneticisinin oğlu olduğunu ve bu yüzden taziyeye giderek teröristin ruhuna Fatiha okuduğunu söyledi.

"DAĞDA ÖLMÜŞ, BENDE EVİNE GİTTİM FATİHA OKUDUM"

Hişyar Özsoy, "Bingöl’de, bir önceki dönem vekili olduğum Bingöl Genç’te bir il yöneticimizin oğlu dağda ölmüş ben evine gittim Fatiha okudum. Biz böyle durumlarda ne deriz?

“Allah başka evlat acısı göstermesin.” dersin, ne diyeceksin? Dilin orada duruyor yani ne diyebilirsin? Bir Fatiha okuduk diye benim hakkımda şu an fezleke var" dedi.

HDP'li vekilin bu sözlerine AK Parti sıralarından tepkiler geldi.

CHP'Lİ ENGİN ALTAY HDP'Lİ VEKİLE SAHİP ÇIKTI:FATİHA'SINA KARIŞMAYIN ADAMIN YA!

AK Partili milletvekillerinin PKK'lı teröristin ruhuna Fatiha okunmasına tepki göstermesi tartışmasına CHP de katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Yahu, siz de Fatiha’sına da karışmayın adamın ya! Ayıp ya! Sana ne Fatiha’sından ya" dedi.

AK PARTİ SIRALARINDAN CHP'Lİ ALTAY'A TEPKİ: TERÖRİSTE FATİHA MI OKUYALIM

CHP'li Engin Altay'ın bu sözlerine AK Parti sıralarından, "Engin Bey, teröriste Fatiha mı okuyalım, Allah’ın seversen! Bunu savunma bari" diye tepki geldi.