HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz terör soruşturmasından tutuklandı!
Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında önce gözaltına alınan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, tutuklandı.
Mardin Kızıltepe'de 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Yılmaz'ın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN YARGILANMIŞTI
HDP'li Belediye Başkanı Yılmaz, 4 Kasım'da, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılamasının devam etmesi ayrıca Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yürütülen soruşturmaların sürmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirilmişti.
(AA)
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