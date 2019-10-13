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13 Ekim 2019 Pazar 14:51:44 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 14:59:07

HDP'li Koçyiğit Parış Pınarı Harekatı sonrası nefret kustu

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, tüm vekillerini sahaya sürdü Barış Pınarı Harekatı'nı engellemeye çalışıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna geçerek YPG'li teröristleri tek tek etkisiz hale getirmesi sonrasında HDP büyük bir paniğe kapıldı.

Operasyonun başlamasıyla beraber HDP'li tüm vekiller provokasyona başladı.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı eylemler düzenleyen vekillerden biri de Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit oldu.

Polis ekipleriyle tartışmaya giren Koçyiğit, Barış Pınarı Harekatı'nda masum insanların öldüğü yalanını söyledi. 

Harekatı, operasyon olarak niteleyen polise bağırmaya başlayan HDP'li Koçyiğit, tüm nefretiyle defalarca "operasyon değil savaş" diye bağırdı.

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