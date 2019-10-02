02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 21:43:08
HDP'li Güven'e terör fezlekesi
Diyarbakır'da, teröre destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı için düzenlenen eylemde, HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven, "Gerillaya katılım da olacak, savaş da olacak" ifadelerini kullanmıştı.
PKK’ya destek veren bu sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlatılan Güven’e yönelik, cumhuriyet başsavcılığı tarafından TBMM’ye gönderilmek üzere fezleke azırlandı. HDP’li vekil, geçtiğimiz yıl, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için cezaevinde açlık grevi yapmıştı.
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