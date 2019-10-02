HDP'li Güven'e terör fezlekesi

PKK’ya destek veren bu sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlatılan Güven’e yönelik, cumhuriyet başsavcılığı tarafından TBMM’ye gönderilmek üzere fezleke azırlandı. HDP’li vekil, geçtiğimiz yıl, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için cezaevinde açlık grevi yapmıştı.