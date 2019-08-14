HDP'li belediyeye yol tepkisi

Kayyum döneminde yaklaşık 50 köyün ulaşımını sağlayan 30 kilometrelik yolun asfaltlanması için çalışma başlatıldı, ancak çalışmalar seçimin ardından ödenek yetersizliği gerekçesiyle yarıda kaldı. Söz konusu yolu kullanan 10 köyün sakinleri, belediyeye tepki için araçlarıyla yolu bir süreliğine ulaşıma kapattı. Kabasakal köyünden Ramazan İnat, köylülerin adeta çile çektiğini belirterek şöyle konuştu: “Geçen sene kayyum döneminde yol yapımına başlandı. Seçimden sonra hiçbir çalışma yapılmadı. İdeolojik düşüncelerin peşine takılmasınlar. Milletin bu mağduriyetini görsünler” dedi.