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05 Temmuz 2019 Cuma 20:23:03 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 20:56:14

HDP'li belediye şehit yakınlarını '29' koduyla işten çıkardı

Mardin'de HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 Mart'taki seçimlerden bu yana 11’i şehit yakını 300'e yakın işçinin iş akdinin sona erdirildiği öne sürüldü.

Ahmet Türk'ün Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve belediyeye bağlı MARSU Genel Müdürlüğünde temizlik personeli, şoför, ziraat teknikeri, mimar, psikolog ve inşaat mühendisi gibi çeşitli görevlerde bulunan, aralarında şehit yakını ve gazilerin de bulunduğu 300'e yakın kişinin işten çıkarıldığı öne sürüldü.

PKK’lı teröristlerin 1993 yılında Yalım köyüne bağlı Hamzabey mezrasında gerçekleştirdiği, 4’ü çocuk 7 kişinin katledildiği saldırıda yakınlarını kaybeden Şeyhdavut Gökoğlu, yaptığı açıklamada, 2 gün önce kendisinin de bulunduğu 6 işçinin, iş sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet hallerine aykırılık nedeniyle feshedilmesi olan "29" koduyla işten atıldığını, bu nedenle işsizlik maaşı hak kazanamadığını, tazminat talep edemediğini savundu.

Gökoğlu, seçimin ardından kendilerine baskı uygulandığını, son olarak da 2 gün önce de gerekçe gösterilmeksizin işlerine son verildiğini, işten çıkarılma gerekçesinin kendisine tebliğ edilmediğini iddia etti.

"Ailemizde şehit de gazi de bulunmaktadır. Hep milletimizin, devletimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanımız ve Valimiz sayesinde 2018 yılında işe girdik." diyen Gökoğlu, şöyle devam etti:

"HDP gelinceye kadar orada kardeş gibi çalışıyor, halkımıza hizmet ediyorduk. HDP geldiğinden beri, personeli bıktırarak, yıldırarak, iftira atarak, suçlayarak, hakaret ederek türlü türlü nedenlerle, sebepsiz yere işten atmak istediler. Ben ve benim gibi bütün şehit yakınlarını kara listeye alarak, iftara atarak işten çıkardılar. Sözde kurum içinde müdür ve personel ile sorun yaşamışız. Bu bile bize tebliğ edilmedi. Haberimiz olmadan işten çıkarıldık. Görev süresince sürekli baskı uyguladılar. Gelir gelmez tüm araçlarımızı aldılar. Şu an araçları kendi keyfi ve şahsi işlerinde kullanıyorlar. Personeli mağdur etmiş durumdalar." 

Çok sayıda kişinin işten çıkarılmasının ardından il dışından kişilerin işe alındığını ileri süren Gökoğlu, şunları söyledi:

"Getirdikleri adamların hepsi dışardan. Cumhurbaşkanımızdan ricamız bu meseleyi çözsün. Maddi ve manevi mağduruz. Ahmet Türk kendi yakınlarını ve çevresindeki adamları getirerek personelin başına sorumlu yapıyor. Şehit yakını olanların ya yerlerini değiştiriyorlar ya da hakaret ve iftira ederek işten çıkarıyorlar. Bütün kurumlarına kendi akrabalarını yerleştiriyorlar."

Şeyhdavut Gökoğlu, yasal olarak sonuna kadar haklarını arayacaklarını aktardı.

"PKK yandaşları işe alınacak"

Gökoğlu'nun ağabeyi, 25 yıl önceki terör saldırısında gazi olan, Hamza Bey Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gökoğlu da HDP döneminde köylerine hizmet yapılmadığını söyledi.

“2012'de Mardin Büyükşehir Belediyesini yine HDP kazandı. O zaman dağdaki terör örgütünün akrabaları geldi, belediyede işe alındı. Türk ve yakınları yine bu dönemde kendi adamlarını daire başkanı olarak işe aldı." ifadelerini kullanan Gökoğlu, şöyle konuştu:

"Ondan sonra şehit yakını olan 11 işçi peş peşe işten çıkarılıyor. Burada amaç işçiler çıkarılacak, PKK yandaşları işe alınacak. Bu haksızlığı kabul etmiyoruz. 1993 yılından beri güvenlik korucusuyum, 2007’den beri de köy muhtarıyım. Devletimizin yanındayız ve bundan gurur duyuyoruz. Ne kadar bedel ödesek azdır."

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Yıldız, bazı personelin farklı sebeplerle işten çıkarıldığının doğru olduğunu belirterek, ancak kimsenin şehit yakını olduğu icin işten çıkarılmadığını savundu.

AA

HDP'li belediye şehit yakınlarını işten çıkardı
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