HDP'li belediyelere operasyon Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nu rahatsız etti

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları terör bağlantıları nedeniyle görevden alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Belediyeler ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak Anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan, ülkemizin devlet ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmışlardır" denildi.



ABDULLAH GÜL VE DAVUTOĞLU OPERASYONDAN RAHATSIZ OLDU



Türkiye'nin en kritik dönemeçlerinde susan ve mensubu olduğu AK Parti'yi ve Başkan Erdoğan'ı yalnız bırakan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na terörle bağlantılı belediye başkanlarına yönelik operasyonundan rahatsız oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gül 'Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır' ifadelerini kullandı. Davutoğlu da aynı dakikada yaptığı paylaşımında 'Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları’nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir' dedi.



Birlikte parti kuracakları iddia edilen ikilinin tweetlerini aynı dakika ve aynı saniyelerde benzer cümlelerle atması dikkatlerden kaçmadı...



İŞTE GÜL VE DAVUTOĞLU'NUN ATTIĞI O TWEET









SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI



Gül'ün açıklamalarına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. İşte o tweetler;





















































