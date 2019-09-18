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18 Eylül 2019 Çarşamba 12:28:24 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 12:32:08

HDP'li belediyelerde skandal! Paraların bir kısmı teröre bir kısmı cebe!

HDP'li belediyenin araçlarının, HDP İlçe Başkanının işyerinde tamir edildiği ortaya çıktı. Belediyenin gider harcamalarını HDP'li vekil Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi ve HDP ilçe başkanı Mahmut Efşin'in oğlu yapıyor.

Silopi Belediyesine ait araçların tamamı HDP Silopi İlçe Başkanı Mahmut Efşin'in dükkanında tamir edildiği fotoğraf karelerine yansırken, belediye kademe birimine lazım olan araç yedek parçalarının da Kademe Biriminden sorumlu HDP'li vekil Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Meclis Üyesi Abdullah Kaçmaz ve HDP ilçe başkanı Mahmut Efşin'in oğlu Meclis Üyesi Burhan Efşin'in yaptığı iddia edildi.

Silopi'de 31 Mart yerel seçimlerini kazanan HDP, belediyenin gelir bütçesinden milyonlarca paranın bir kısmını teröre, bir kısmını da kendi aralarında bölüştüğü iddia ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerde oğlunu meclis üyesi yapan HDP Silopi İlçe Başkanı Efşin, arızalanan araçları kendi işyerinde tamir ederek yüklü miktarda fatura gönderdiği iddia edildi.

'KADEME SORUMLULARIN BİRİ VEKİL KARDEŞİ BİRİ İLÇE BAŞKANININ OĞLU'

Silopi Belediyesi Kademe birimin de sorumlu olan Mahmut Efşin'in oğlu ve aynı zaman da HDP Silopi Belediyesi Meclis Üyesi Burhan Efşin ile HDP Silopi Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi ve aynı zaman da belediye meclis üyesi Abdullah Kaçmaz, araçların tamiratı, parça alım ve satımlarının tamamının kendilerinin yaptığı, araç tamiratının da kendi işyerlerinde yaptığı iddia edildi.

'KAYYUMLARDAN SONRA FATURALAR ŞİŞİRİLDİ, HARCAMALAR 2 KAT ARTTI'

İçişleri bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerinde görevlendirme yapıldıktan sonra Silopi belediyesince giderlerin 2 kat arttığı iddia edilirken, Silopi belediyesince bütün ihallelerin yapıldığı, belediye kasasinda para kalmadığı ayrıca eksiye düştüğü iddia edilirken, söz de şeffaflık adı altında Nisan, Mayıs ve Haziran ayı gelir gider tablosunun asıldığı afişte ilk 3 ay içerisinde belediye kademe biriminde yapılan gider 103 bin TL iken, görevlendirme yapıldıktan sonra ise Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde yapılan gider 607 bin 250 TL olarak belirtilmiş.

Öte Yandan Kurban Bayramı öncesi belediyenin gelir bütçesinin yetmediği iddia edilerek terör yuvasına dönen Silopi Belediyesince aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 20 kişi işten çıkarılmıştı.

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