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09 Ağustos 2019 Cuma 19:43:29 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 20:06:25

HDP'li belediyeler işçi kıyımına devam ediyor! Kandil'den gelen emirle sebepsiz yere işten çıkarıldılar

Diyarbakır Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemleri devam ediyor. Söz konusu kayyum döneminde işe alınan 267 personel, Kandil'den gelen emirle sebepsiz yere işten çıkarıldıklarını belirtti. HDP'li belediye başkanlarının halka hizmet etmek yerine emekçi işçilerle uğraştığı ve terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttükleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yerel seçimlerle Diyarbakır Belediyesi'ni kayyumdan devralan HDP, çalışan 267 işçisini kovduktan sonra, belediyenin önünde eylemler bitmiyor.

"KAYYUM GİTTİ KIYIM BAŞLADI"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen işten çıkarılanlar ile yakınları, "HDP'li belediyede işçi kıyımı var", "Diyarbakır'da kayyum yok kıyım var", "İşimizi geri versinler bu vebalden kurtulsunlar", "Kayyum gitti yıkım başladı", "Alın teri dökene zulüm etmeyiniz" ve "İşimizi geri istiyoruz" pankartları taşıdı.

Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet Büyükburç, burada yaptığı açıklamada; Büyükşehir, Kayapınar, Yenişehir, Sur, Lice ve Kocaköy belediyelerinde aralarında şehit ailelerinin de bulunduğu 267 kişinin iş akdinin feshedildiğini söyledi.

"KANDİL'DEN EMİR ALANLARI KINIYORUZ"

İşten çıkarılanların yanında olduklarını belirten Büyükburç, şöyle konuştu:

"Biz Kandil'den emir alan bu zihniyeti kınıyoruz, lanetliyoruz. Yaklaşık 3 yıldır işlerinde büyük bir özenle çalışanlar, halkımıza kendi aileleri gibi hizmet edenler, halkın sorunlarını dinleyip çözüm üreten kardeşlerimiz, adeta tarihi geçmiş bir meta gibi Kurban Bayramı öncesi kapının önüne bırakılmıştır. Terör baronlarının üslendiği Kandil'den emir alan HDP belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, aldıkları işçi kıyım kararıyla emekçi Diyarbakırlılara ihanet etmiştir. Kayyum hizmetlerinden şikayet edenler maalesef yönettikleri belediyelerde kıyım yapmaktadırlar."

HDP'li belediye başkanlarının halka hizmet etmek yerine emekçi işçilerle uğraştığını, şehrin hizmete ihtiyacı olduğunu dile getiren Büyükburç, "Kayyum döneminde işe alınan 267 personel, Kandil'den gelen emirle sebepsiz yere işten çıkarılmıştır. İşten çıkarılan kardeşlerimizin bir an önce işe iadelerinin sağlanmasını istiyoruz. Bir devlet kurumu Kandil'den yönetilemez." dedi.

"DEVLET KURUMU KANDİL'DEN YÖNETİLEMEZ"

İşten çıkarılan Elif Bat ise "Önce 'Bayrakla sorunumuz yok' diyenler, ilk başta masamızdaki bayrakların kaldırılma emrini verip, daha sonra devlet memurlarının kimliklerindeki Türk bayrağımızı kaldırdı. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir devlet kurumu Kandil'den yönetilemez." ifadelerini kullandı.

Sur Belediyesinden çıkarılan Ahmet Sapmaz da HDP'li belediyelerde şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere, ekmek mücadelesi veren vatandaşların işten çıkarıldığını anlattı.

Evine ekmek götüren insanların işten çıkarıldığını aktaran Sapmaz, "Halk sizden hizmet beklerken sizler göreve geldiğiniz andan itibaren kutuplaştırma ve ötekileştirme adımlarını atıyorsunuz. İnsanların beddualarını almaktan vazgeçip bir an önce göreve dönmelerini sağlayarak, mazlumların ahını almaktan vazgeçin." diye konuştu.

Kayapınar Belediyesinden atılan Nuran Akgüneş, 27 gün önce işine son verildiğine işaret ederek, "Raporluyken beni kapının önüne koydular. Rapor aldığım için işime son verildi." diye tepki gösterdi.

Şehit eşi olan Nuran Akgüneş ise bu vatan için, bu topraklar için canını vermiş bir şehidin eşi olduğunu belirtti. Nuran Akgüneş, HDP gelince hemen haftasında kendilerini kapı dışarı koyduklarını ifade ederek, “Hiçbir gerekçe sunmadan hem de ben raporluyken çıkarttılar. Benimle beraber Kayapınar’dan 40 kişi çıkartıldı. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Lütfen artık el atsınlar” diye konuştu.

"BİZ KAYYUMDAN MEMNUNDUK, KAYYUMU GENE GETİRİN"

Şehit annesi olan Sultan Bilden ise oğlunu 2001 yılında Bandırma Hava Üssü’nde 1-3 nöbetinde kaybettiğini aktardı. Bilden, “Bu hakkı devlet bana vermiş. Benim hakkım olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nden gelen bir hakkımdır. Bu hakkıma da dışarıdan gelen Kandil’den gelen bir haber ile bu hakkım elimden alınıyor. Biz sokaklara döküleceğiz. Bu bir uyarıydı. Toplam 460 kişi şehit aileleri var. Çocuklarımız işten çıkarılıyor, çocuklarımız bir ekmeğe muhtaç, ev kiralarını ödeyemiyorlar. Bugün büyükşehrin önüne geldik sesimizi duyurduk, yarın Ankara meydanlarına da düşeceğiz. Bütün belediyeler onların babalarının malı değil, herkesin malıdır. Şehit ailesi olarak ayağımız belediyeye alınmıyor. Kıyımlar başladı, kayyumu niye aldınız. Biz kayyumdan memnunduk, kayyumu gene getirin” şeklinde konuştu.

(AA)

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