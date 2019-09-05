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05 Eylül 2019 Perşembe 15:43:55 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:50:14

HDP'li Batman Belediyesince sözleşmesi feshedilen işçilerden HDP'li belediyeye tepki

HDP'li Batman Belediyesince sözleşmeleri feshedilen 7 işçi, haksız yere işten çıkarıldıklarını belirterek karara tepki gösterdi. İşten çıkarılan Ferit Tuncer, "Cankurtaran olarak disiplinli bir şekilde çalışıyor, çocuklar için hizmet veriyordum. Sosyal medyada önemli günlerde Türk bayrağı paylaştığım için işime son verildiğini düşünüyorum" dedi.

Görevlendirme yapılan dönemde Batman Belediyesinde işe alınan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra HDP'li yönetim tarafından işten çıkarıldıklarını kaydeden 7 işçi, Atatürk Parkı önünde basın açıklaması yaptı.      

İşçilerden Ferit Tuncer, Batman Belediyesinde cankurtaran olarak görev yaparken haksız yere işten çıkarıldığını öne sürdü.      

- "Türk bayrağı paylaştığım için işime son verildiğini düşünüyorum"      

 "Cankurtaran olarak disiplinli bir şekilde çalışıyor, çocuklar için hizmet veriyordum. Sosyal medyada şehit ve gazi haberlerinde, önemli günlerde Türk bayrağı paylaştığım için işime son verildiğini düşünüyorum." diyen Tuncer, şunları kaydetti:      

"Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Türk parası kullanıyoruz. Türk bayrağından nefret edenler, o çok sevdikleri paranın üzerinde de bayrak olduğunu unutmasınlar. Belediye Başkanı Mehmet Demir'den birden fazla kez randevu istememe rağmen bu engellendi. Hiçbir şekilde görüşme sağlanamadı. İşe geri dönüş için mahkemeye başvuracağım. İnşallah işimize geri döneriz."      

- "Gazi çocuğu olduğum için HDP'li belediye beni dışlıyordu"      

Ahmet Barış Akçal, elektrik teknisyeni olarak işe girdiğini anlatarak, "Gazi çocuğu olduğum için HDP'li belediye beni dışlıyordu. Milli irademize ve milli görüşümüze saygı göstermediler. Sürekli bizi aşağılayıp, mobbing uyguladılar. Dün itibarıyla haksız yere işime son verildi." dedi.      

Bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi bulunduğunu, mağduriyet yaşadığını dile getiren Akçal, "Herkes evine ekmek götürüyor. Kimsenin işinden olmasını istemiyoruz." şeklinde konuştu.      

Zehra Çağlar ise dün itibarıyla hiçbir gerekçe sunulmadan işten çıkarıldığını öne sürdü.      

"İşten çıkarıldığımı bile bana bildirmediler, başkalarından duydum. 6 kişilik ailede geliri olan tek benim. Kardeşimi okutuyordum. Evlilik arifesindeydim ve yeni nişanlandım. Hiçbir  gerekçe sunulmadan kimsenin kimseyi işten atmaya hakkı yok." ifadelerini kullanan Çağlar bütün planlarının alt üst olduğunu dile getirdi.     

İnan Zengin de, teknisyen olarak görev yaparken yeni yönetim tarafından görevlerinin elinden alındığını söyledi.      

Zengin, "İşçi haklarını savunduğunu öne süren HDP'li belediye yönetimince işten çıkarıldım. Yaklaşık 2 ay önce Park Bahçeler Müdürlüğüne verildim. Burada da görevim olmadığı halde park sulama ve temizlik işi verildi. Bu görevi kabul etmedim. Bana baskı yapıldı ve istifa etmem istendi. İstifa etmediğim ve bana ait olmayan bu görevi yapmadığım için kapı dışarı edildim." dedi.      

Eşinin doğum yaptığını, babalık iznindeyken işten çıkarıldığını öğrendiğini anlatan Zengin, kendisi gibi birçok kişinin çeşitli gerekçelerle işten çıkarıldığını iddia etti.      

Zengin, "Emekçi kesime karışmayacağız diyenler bizi işten çıkardı. Kürtçe bilmediğim için ve devletçi olduğum için siyasi baskı gördüm." diye konuştu.      

Öte yandan Batman Belediyesi yetkilileri ise söz konusu kişilerin sözleşmelerinin özel nedenler veya siyasi görüşlerinden dolayı değil, performans düşüklüğü nedeniyle feshedildiğini ileri sürdü.      

(AA)

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