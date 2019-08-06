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06 Ağustos 2019 Salı 10:30:33 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 10:41:54

HDP'li başkan Selçuk Mızraklı, belediyeyi PKK kampına çevirdi!

HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı PKK’nın elebaşlarından Muzaffer Ayata’nın yakını başkan danışmanı’, Sabri Ok’un yeğeni Selda Baran da Kadın ve Aile Daire Başkanı olarak atandı. Kayyumun terör bağlantıları nedeniyle iş akitlerini feshettiği 248 kişi de işe alındı.

31 Mart seçimlerinden sonra yaptığı ilk açıklamada PKK bağlantıları nedeniyle işten çıkarılanları geri alacağını duyuran HDP’li Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, dediğini fazlasıyla yaptı! 4 ayda belediyeyi PKK kampına çeviren Mızraklı, terör örgütü elebaşlarının yakınlarını da abad etti.
 
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

16 Nisan’da mazbatasını alan Mızraklı’nın ilk kıyağı terör örgütü PKK’nın Kandil ve Avrupa’daki elebaşlarına oldu. PKK’nın kurucularından, terörist başı Öcalan’ın yakın arkadaşı Muzaffer Ayata’nın yakını Koçali Özipek, Mızraklı tarafından işe alındı. Kırmızı listede aranan Ayata’nın yakını Özipek ‘tam yetkili başkan danışmanı’ oldu. Belediyeye kapağı atanlardan birisi de Selda Baran oldu. PKK ele başlarından Sabri Ok’un yeğeni olan Baran, Kadın ve Aile Daire Başkanı yapıldı.


 Terörist Muzaffer Ayata 

16 Nisan’da mazbatasını alan Mızraklı’nın ilk kıyağı terör örgütü PKK’nın Kandil ve Avrupa’daki elebaşlarına oldu. PKK’nın kurucularından, terörist başı Öcalan’ın yakın arkadaşı Muzaffer Ayata’nın yakını Koçali Özipek, Mızraklı tarafından işe alındı. Kırmızı listede aranan Ayata’nın yakını Özipek ‘tam yetkili başkan danışmanı’ oldu. Belediyeye kapağı atanlardan birisi de Selda Baran oldu. PKK ele başlarından Sabri Ok’un yeğeni olan Baran, Kadın ve Aile Daire Başkanı yapıldı.

Terörist Sabri Ok


248 PKK’LI GERİ DÖNDÜ

Skandal atamalar bununla da kalmadı. Kayyum döneminde terör örgütü ile irtibatı olduğu gerekçesiyle iş akdi feshedilen 248 işçi ve memur da belediyeye döndü. Bu 248 kişinin çoğu ayrıca ödüllendirilerek terfi ettirildi. Memurlar önemli bir bölümü şube müdürü, daire başkanı ve genel sekreter yardımcısı olarak görevlendirildi.
 
BİR DE MÜDÜR OLDULAR

Örneğin eskiden memur olan Halil Bayhan, genel sekreter yardımcısı yapılırken, yine memur olan Nihat Kuzu Destek Hizmetleri Daire Başkanı oldu. Kuzu’nun büro memuru olarak çalışan baldızı Özlem Tekin da Bilgi İşlem Daire Başkanı yapıldı. Eski görevi memur olan Ruşen Perinçek, Yazı Kararlar Daire Başkanlığı’na getirildi. Belediyede mühendis olarak görev alan Murat Eminoğlu ise genel sekreter yardımcısı yapıldı.
 
KARA LİSTE TEHDİDİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ihaleleri ile ilgili de skandal iddialar var. Mızraklı’nın mazbatasını almasının ardından, KCK tarafından belediye paralel bir “komite” oluşturulduğu iddia ediliyor. KCK Ana davasında yargılanan 2 ismin koordine ettiği komitenin belediyenin tüm işlerini dışarıdan yönettiği belirtiliyor.
 
İHALELER KOMİTEDEN

Kayyum döneminde yapılan satın alımlar, ihale dosyaları, kiralama gibi işler üzerinde çalışan bu komitenin, firmalarla irtibata geçerek, “kayyum döneminde iş yaptınız dosyalar bizde” diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Çeşitli menfi taleplerde bulunan terör bağlantılı komitenin, istediklerini alamayınca işadamlarını örgütün sözde kara listesine aldırmakla tehdit ettiği belirtiliyor.
 
BASKI, TEHDİT, ŞANTAJ

Bu şahısların belediye HDP’ye geçtikten hemen sonra belediye binasına gelerek örgüt propagandası yaptığı iddialar arasında. Kayyum dönemindeki dosyalara el koyan bu şahıslara, belediye araçları tahsis edilirken, makam odaları da verildi. Söz konusu komitenin belediye dışındaki tüm işlerin talimatını verdiği öne sürüldü. Komiteyle bağlantılı şahısların, kayyum döneminde belediyede çalışan kişileri hain ilan ederek, sistematik tehditlere başladı. Ev adresleri ve kişisel bilgileri üzerinden sürekli tehdit ve baskıya maruz kalan dönemin daire başkanlarına, ‘istediğimiz zaman gereğini yaparız’ denilerek tehdidin dozu artırıldı.
 
(Yeni Şafak)

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