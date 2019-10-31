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31 Ekim 2019 Perşembe 10:01:49 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 10:11:27

HDPKK'dan CHP ittifakı açıklaması: Pişman değiliz, ortaya koyduğumuz stratejinin bir amacı vardı

HPKK Eş Başkanı Sezai Temelli bir grup gazeteci ile TBMM'de sohbet etti. Bir çok kimse CHP ile HDP'nin arasında ittifak olduğunu inkar etse de biz asla bir pişmanlık duymadık diyen Temelli, "CHP ısrarla belli alışkanlıklarını sürdürüyor. Hele ki tezkere gibi konularda 'içimiz yana yana' diyorlar. Siyasetin kabul etmeyeceği bir anlayışla hareket ediyorlar. Seçimde pişman değiliz, ortaya koyduğumuz stratejinin bir amacı vardı" açıklamasında bulundu

HPKK Eş Başkanı Sezai Temelli bir grup gazeteci ile TBMM'de sohbet etti

Türkiye'nin  başlattığı Barış Pınarı Harekatı ve CHP'nin destek verdiğini ve tezkere konusunda CHP'yi eleştirdiklerini belirtti. 

'Pişman değiliz, ortaya koyduğumuz stratejinin bir amacı vardı'

Sezai Temelli, "Seçmeninizde bir kırılma yaşanmadı mı, bir pişmanlık var mı?" sorusuna ise, "Beklentiler üzerinden baktığımızda bir kırılma tabi ki yaşanıyor. Ama stratejimizin başarısı ortada. Bu çok önemli bir hamleydi ve toplumda karşılığını buldu. HDP dışındaki muhalefetin kendi tabanından aldığı tepkilere baktığımızda da bizim haklılığımız görülüyor. Pişman değiliz, ortaya koyduğumuz stratejinin bir amacı vardı ve amacına ulaştı" yanıtını verdi.

'Erken seçim düne göre çok daha fazla gündemdedir'

HDP Eş Başkanı Temelli, sorular üzerine Barış Pınarı Harekatı’nın AK Parti’ye desteği artırdığı ve bu nedenle de erken seçimin gündeme gelebileceği iddialarını da değerlendirdi. "Yalanların, kurguların kötü bir tarafı var, bir süre sonra bunu üretenleri de etkisi altına alıyor" diyen Temelli, söz konusu harekata desteğin olmadığının ve olamayacağının çok açık ortada olduğunu söyledi. Temelli, "Bu harekat adına ne denirse densin tüm dünyada nasıl tanımlandığı, nasıl tepki aldığı çok açık ve net. Türkiye açısından da bakılınca Türkiye halkı şunu soruyor: Biz neden bunu yaptık, bunun bize yararı ne? Bunu değerlendiriyor artık Türkiye. Hamaset, yoz milliyetçilik, ırkçı söylemlerin insanları bir süre konsolide ettiği bir dönem Türkiye yaşadı. Ama bu tükendi artık. Türkiye geldiği noktaya bakıyor, bununla yol alamadığını görüyor. Bu siyasetle gidilemeyeceğini görüyor" dedi. Temelli şöyle devam etti:

"Tezkere geçti fakat biliyor musunuz 17 yıldır tezkere geçiyor Meclis’ten. AKP geldiğinden beri bu Meclis’ten tezkere geçiyor ve her geçen tezkereden sonra Türkiye sorunları daha da büyüyor. Bunu artık insanlar değerlendiriyor. İşsizlik, yoksullar… Asgari ücretle çalışanlar, her gün erkek şiddetine mazur kalan kadınlar değerlendiriyor, çocuklar değerlendiriyor. Bu ülkede çocuk işçi sayısına baktığınızda korkunç bir boyutta. AKP içine düşmüş olduğu kendi krizini bununla aşmaya çalışıyor ki bu da çok mümkün değil. O nedenle erken seçim düne göre çok daha fazla gündemdedir. Bütün bu gelişmelere bağlı olarak."

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