HDP'den sınır ötesi alçaklık: ABD, PKK’yı tanısın

  • Bist 100
    101939
  • Dolar
    5,7715
  • Euro
    6,3552
  • Altın
    276,8440
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberini aldı Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberini aldı
Annesini öldüren sanık şizofren çıkınca tahliye edildi Annesini öldüren sanık şizofren çıkınca tahliye edildi
Merkel: ABD-Çin arasındaki çekişmenin Avrupa için köklü sonuçları var Merkel: ABD-Çin arasındaki çekişmenin Avrupa için köklü sonuçları var
Kestiği kavak ağacının dallarına başı sıkışan kişi öldü Kestiği kavak ağacının dallarına başı sıkışan kişi öldü
Cenk Tosun'dan anketlik performans Cenk Tosun'dan anketlik performans
Arnavutluk'un İzlanda'yı yenmesi en çok Menemenspor'u memnun etti Arnavutluk'un İzlanda'yı yenmesi en çok Menemenspor'u memnun etti
TEV ve TBB arasındaki işbirliğiyle öğrencilere burs yardım kampanyası: Gel vatanına milletine hizmet et diyeceğiz TEV ve TBB arasındaki işbirliğiyle öğrencilere burs yardım kampanyası: Gel vatanına milletine hizmet et diyeceğiz
Gelir İdaresi: 47 bin 32 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu var Gelir İdaresi: 47 bin 32 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu var
Beşiktaş, milli arada transfer baktı Beşiktaş, milli arada transfer baktı
Başkan Erdoğan bazı belediye başkanlarına: Biz İstanbul Belediyesi'ne geldiğimizde kimseyi aşından etmedik Başkan Erdoğan bazı belediye başkanlarına: Biz İstanbul Belediyesi'ne geldiğimizde kimseyi aşından etmedik
Gent'in Yaremchuk için G.Saray'dan 20 milyon euro istediği iddia edildi Gent'in Yaremchuk için G.Saray'dan 20 milyon euro istediği iddia edildi
İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması
AK Partili Ünal'dan tepki: En ufak meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredeler AK Partili Ünal'dan tepki: En ufak meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredeler
Ürdün'deki Suriyeli sığınmacılara 1000'in üzerinde spor ayakkabısı dağıtıldı Ürdün'deki Suriyeli sığınmacılara 1000'in üzerinde spor ayakkabısı dağıtıldı
Recep İvedik 6 ne zaman? Recep İvedik 6 vizyon tarihi 2019! Recep İvedik 6 ne zaman? Recep İvedik 6 vizyon tarihi 2019!
Galatasaray'da Linnes TFF listesinde yer almadı Galatasaray'da Linnes TFF listesinde yer almadı
Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman? Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman?
OGM personel alımı başvuruları başlıyor! OGM personel alımı şartları neler? OGM personel alımı başvuruları başlıyor! OGM personel alımı şartları neler?
F.Bahçe, Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktı F.Bahçe, Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktı
CHP'nin cami rahatsızlığı tam gaz sürüyor! İmamoğlu, İBB TV'nin logosundaki camii ibaresini de kaldırdı CHP'nin cami rahatsızlığı tam gaz sürüyor! İmamoğlu, İBB TV'nin logosundaki camii ibaresini de kaldırdı
Mağarada lahit arayan definecilere suçüstü yapıldı Mağarada lahit arayan definecilere suçüstü yapıldı
2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Arda Turan'dan ilk açıklama 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Arda Turan'dan ilk açıklama
Yağmur Taktaş kimdir? Yağmur Taktaş kaç yaşında, nereli? Yağmur Taktaş kimdir? Yağmur Taktaş kaç yaşında, nereli?
Mustafa Kaplan: Abdülkadir Ömür'e çok üzüldüm Mustafa Kaplan: Abdülkadir Ömür'e çok üzüldüm

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Eylül 2019 Çarşamba 08:59:49 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:13:35

HDP'den sınır ötesi alçaklık: ABD, PKK’yı tanısın

HDP’nin ABD temsilcisi Giran Özcan, ABD’nin sağcı dergisi The National Interest’te, PKK’nın ABD tarafından tanınmasını önerdiği bir makale yazdı.

HDP’nin Washington D.C. temsilcisi Giran Özcan ABD siyasetinin şahin kanadının sesi olarak bilinen The National Interest dergisinde bir yazı kaleme aldı. “Suriye’de kazanması için, ABD’nin Kürt siyasetini yeniden gözden geçirmesi gerekli” başlıklı yazıda Özcan, terör örgütü propagandası yapan ifadelere yer verdi. Özcan, ABD’nin, Türkiye’nin, bünyesinde terör örgütü PKK, YPG/PYD’yi de barındıran SDG güçlerine karşı giriştiği tek taraflı operasyonları "durdurmasına" karşın bu engellemelerin hep şüpheli olduğunu iddia etti. Özcan, ABD’nin bu önlemleri her zaman geçici olarak gerçekleştirdiğini ileri sürülerek Türkiye-SDG arasındaki çatışmalarda ABD’nin tutumunda üç yanlış olduğunu ileri sürdü. Bu yanlışlar ise “Türkiye’nin NATO geçmişini Erdoğan’ın Batı karşıtı dönüşümü karşısında muaf tutmak, bölgedeki Kürt grupları siyasi bir oluşum olarak değil askeri aktörler olarak görmek ve aradaki bağlantılara karşın Türkiye ve Suriye’deki Kürtlerin mücadelelerini birbirinden ayrı tutmak” olarak sıraladı. 

"ABD, PKK’YI TANISIN" 

Özcan PYD-YPG’li güçlerin DEAŞ’ın yenilmesindeki en büyük askeri aktörler olmasına karşın bu terör gruplarının siyasi kanatlarına masada yer verilmediğini de iddia ederek ABD’nin bölgedeki Kürt gruplarla ilişki grup aynı zamanda YPG-PYD ile de askeri ortaklığa izin vererek yeni bir strateji başlatması gerektiğini iddia etti. Özcan, ABD’nin PKK’ya bir güvenlik problemi olarak bakmaması gerektiğini ve örgütle politik ilişki kurması gerektiğini söyleyecek kadar ileri gitti.  Özcan HDP’nin PKK bağlantısını bir kez daha hiç çekinmeden ortaya koyarak “ABD örgütün lider kadrosunun başına konan ödülleri kaldırmalıdır” dedi. Türkiye’nin Rusya ile derinleşen politik ve askeri bağlantılarının NATO antlaşmasının ruhuna aykırı olduğunu iddia eden Özcan “ABD NATO standartları için Türkiye’yi durdurmalı” dedi.

MUHALEFETİN DERDİ HDP’Yİ AKLAMAK 

Ailelerin HDP önünde başlattığı eylemlerle ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır” ifadelerini kullandı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ailelerin acısını paylaştıklarıını, ancak ‘bir siyasi partinin kapısında çare aranmaması gerektiğini, hacet kapısının devlet kapısı olduğunu’ söyleyerek topu devlete attı, HDP’yi temize çıkarmaya çalıştı. 

KAYNAK: Akşam Gazetesi

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ