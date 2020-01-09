HDP'den Paris'te öldürülen 3 teröriste anma töreni
Terör örgütü PKK/PYD'nin siyasi uzantısı HDP, Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen 3 terörist için anma töreni düzenledi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Paris'te öldürülen PKK'lı terörist için yine skandal bir etkinliğe imza attı
Partinin temsilciliğinde HDP'li milletvekillerinin de katıldığı bir etkinlik düzenlendi.
HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, etkinlikte çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.
"YARALAR DERİNLEŞİYOR"
HDP'li vekill, paylaşımında "Her gün bir anmadayız. Yüzleşme olmadıkça, gerçekler örtüldükçe yaralar derinleşiyor." ifadelerini kullandı.
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- HDP'den Paris'te öldürülen 3 teröriste anma töreni
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