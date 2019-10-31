"HDP ve PKK’ya boyun eğmeyeceğiz"

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 59’uncu gününe girdi. Ağrı Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisiyken, 4 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Çiğdem Kaya için 15 Ekim’de eyleme katılan baba Yasin Kaya, kaçırılan çocuklarla ilgili HDP'lilere açıklama yapma çağrısında bulundu.

‘BİZE EZİYET ÇEKTİRİYORLAR’

Kar kış demeden çocuğu için beklemeye devam edeceğini söyleyen Kaya, “Kızımı götüren HDP’yle PKK'dır. Onlara boyun eğmeyeceğiz. Çadırımızı da kurduk. Çocuklarımızı burada bekliyoruz. HDP’liler Kürt olduklarını söylüyorlar. Hakiki Kürt biziz. Bize çok eziyet çektiriyorlar. Okuttuğum çocuğumu benden çaldılar. Tam 4 yıldır kızımdan hiçbir haber alamadım” dedi. Üniversitesi kimya bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından Irak'a kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özgür (22) için Ordu'dan gelen Latife Ödümlü ise “Cenazem kalkar ama ben buradan kalkmam” ifadelerini kullandı.

‘KİMSEDEN KORKMUYORUZ’

Bir oğlunun asker olduğunu, diğer çocuklarını komşularına bırakıp Diyarbakır'a geldiğini belirten Ödümlü, kış geldi, hava soğudu. Ben burada oturarak dayanıyorum, oğlum orada nasıl dayanıyor bilmiyorum. Oğlum dışarıda kalıyor, ben de dışarıda kalacağım. Çocuklarımızı versinler artık. Oğluma hasret kaldım. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum” şeklinde konuştu.