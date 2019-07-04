HDP ve İP’lilerden ibretlik kavga

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, kürsüye gelip “İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Ne diyeceksiniz şimdi buna?” diye sordu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Ağırailoğlu “Biz, PKK'ya selam duranlardan oy istemiyoruz' dedik” diyerek savunmaya geçerken ortalık karıştı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile HDP Grup Başkanvekilleri Saruhan Oluç ve Fatma Kurtulan arasında karşılıklı sataşmalar yaşandı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmaların sürmesi üzerine, birleşime ara verdi.