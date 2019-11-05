HDP önündeki eylemin 64. gününde partililer kapıya kilidi vurup kaçtı

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 64'üncü günde de 55 aile tarafından sürdürüldü.

Parti çalışmalarına ara

Bugün HDP İl Başkanlığı'nın parti çalışmalarına geçici olarak kapatıldığını öğrenen eylemdeki aileler, karara tepki gösterdi.

Parti binasının bir süre kullanılmayacağı, güvenlik görevlileri ve nöbetçi yöneticilerin dışında partililerin binaya gelmeyeceği, çalışmalarını ilçe teşkilat binalarında yapılacağı öğrenildi.

İl binasının kullanılmama gerekçesinin, olası provokasyonların önüne geçmek olduğu belirtildi.

"Yakalarını bırakmayacağız"

Mardin'in Derik ilçesinden Diyarbakır'a gelen Emine- Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

HDP'nin il binasını kullanmama kararını değerlendiren Şeyhmus Kaya, "Bunlar buradan kaçınca peşlerini bırakacağımızı mı zannediyorlar? Onların yakasını bırakmayacağız. Bu çocuklar gelmeden, bunların yakasını bırakmıyoruz. Bunların kurtuluşu yok artık. Ölünceye kadar biz buradayız. Bunu bilsinler. Bunların yanına kar kalmayacak. Bu gelen ailelerin ahı, yanlarında kalmayacak. Sonuna kadar takip edeceğiz. Yakalarını bırakamayacağız, diğer binalara da gideceğiz" diye konuştu.

Eyleme katılan aileler

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında PKK'lı teröristler tarafından aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

(DHA)