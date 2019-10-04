  • Bist 100
    103738
  • Dolar
    5,6916
  • Euro
    6,2430
  • Altın
    274,0620
İstanbul
16 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika... Devlet Bahçeli'den açıklama: Çıkar ittifakları siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı Son Dakika... Devlet Bahçeli'den açıklama: Çıkar ittifakları siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı
Taksim Camisi'nin ince işçiliğinin yüzde 35'i tamamlandı Taksim Camisi'nin ince işçiliğinin yüzde 35'i tamamlandı
Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına sürpriz bir 11 ile çıkacak Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına sürpriz bir 11 ile çıkacak
Kılıçdaroğlu reklamını yapınca gündem oldu: Kasetle geldi tarifeli uçakla dönüyor Kılıçdaroğlu reklamını yapınca gündem oldu: Kasetle geldi tarifeli uçakla dönüyor
Batı Akdeniz Bölgesi'nin ihracatı 1,35 milyar doları aştı Batı Akdeniz Bölgesi'nin ihracatı 1,35 milyar doları aştı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gür: Yürümek ömrü uzatıyor Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gür: Yürümek ömrü uzatıyor
Beyin damarına 'literatürlük' müdahale Beyin damarına 'literatürlük' müdahale
HDP önündeki ailelerin, PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı: Güvenlik güçleri sizi korumazsa, hepinizi tararız HDP önündeki ailelerin, PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı: Güvenlik güçleri sizi korumazsa, hepinizi tararız
Kaftancıoğlu bildiğiniz gibi! PKK'yı öven HDP'li eski başkana destek verdi Kaftancıoğlu bildiğiniz gibi! PKK'yı öven HDP'li eski başkana destek verdi
Timuçin Esen'in yeni dizisi Dr.House ne zaman başlayacak? Timuçin Esen kimdir? Timuçin Esen'in yeni dizisi Dr.House ne zaman başlayacak? Timuçin Esen kimdir?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AB Komisyonu'ndan nesnel, adil, vizyoner Türkiye politikası bekliyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AB Komisyonu'ndan nesnel, adil, vizyoner Türkiye politikası bekliyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tavizsiz bir uygulama başlatıyoruz! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tavizsiz bir uygulama başlatıyoruz!
Arapça Kitap Fuarı 15 ülkeden 200 yayınevini ağırlıyor Arapça Kitap Fuarı 15 ülkeden 200 yayınevini ağırlıyor
Alev Alatlı: Kültürel iktidar varsa, kültürel muhalefet de vardır Alev Alatlı: Kültürel iktidar varsa, kültürel muhalefet de vardır
'Cumhurbaşkanımızın ayakta alkışlamasından çok duygulandık' 'Cumhurbaşkanımızın ayakta alkışlamasından çok duygulandık'
Özel tiyatrolara 6 milyon liralık maddi destek sağlanacak Özel tiyatrolara 6 milyon liralık maddi destek sağlanacak
Göbeklitepe dijital sergisine 10 günde 4 bin ziyaretçi Göbeklitepe dijital sergisine 10 günde 4 bin ziyaretçi
Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu: Köprü, tünel, havalimanı yaptınız. Eyvallah Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu: Köprü, tünel, havalimanı yaptınız. Eyvallah
Etnospor'dan nefes kesen görüntüler Etnospor'dan nefes kesen görüntüler
Vicdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya böyle çarptı, kaçtı Vicdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya böyle çarptı, kaçtı
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu sevgili mi? Ece Çeşmioğlu kimdir? Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu sevgili mi? Ece Çeşmioğlu kimdir?
Everton, Cenk Tosun'u ocak ayında 10 milyon sterlin karşılığında satıyor Everton, Cenk Tosun'u ocak ayında 10 milyon sterlin karşılığında satıyor
Yunanistan en büyük’ tatbikatını eline yüzüne bulaştırdı Yunanistan en büyük’ tatbikatını eline yüzüne bulaştırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ekim 2019 Cuma 15:22:47 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 15:25:40

HDP önündeki ailelerin, PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı: Güvenlik güçleri sizi korumazsa, hepinizi tararız

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemine katılan ailelerin PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı. Kaçırılan oğlu için eylem yapan Süleyman Aydın, dün kendilerini ziyaret eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörlerinden Jacob Wienen'e, PKK'lı teröristlerin, HDP binasının önüne gittikleri taktirde önce çocuklarını, sonra da kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

DİYARBAKIR'da HDP önünde oturma eylemine katılan ailelerin PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı. Kaçırılan oğlu için eylem yapan Süleyman Aydın, dün kendilerini ziyaret eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörlerinden Jacob Wienen'e, PKK'lı teröristlerin, HDP binasının önüne gittikleri taktirde önce çocuklarını, sonra da kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP binası önündeki oturma eylemi 32'nci gününe girdi. Sayıları 51'e ulaşan aileler, çocuklarına kavuşmak için oturma eylemini sürdürürken, dün Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye

Eş Raportörleri Jacob Wienen, Yoomi Renström ve Stephanie Poirel aileleri ziyaret etti.
4 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, raportörlerden Wienen'e yaşadıkları sorunlarını anlattı. Aydın, ailelerin tehdit edildiğini, yollarının kesildiğini söyledi. Çocuğu için eylem yapanlardan birinin başına Kalaşnikof marka silah doğrultularak HDP önündeki eylemi sonlardırmasının istendiğini belirtti. Wienen'e oğlunu isteğini anlatan Aydın, şunları söyledi:
"Çocuklarımızı burada (HDP'de) yatırıyorlar. Ondan sonra kırsala gönderiyorlar. Biz bir aydır buradayız. Bize diyorlar ki; 'İl başkanlığının önüne giderseniz önce çocuğunuzu öldürürüz, sonra sizi öldürürüz.' Bizim bir arkadaşımızın başına 3 Kalaşnikof dayadılar. Oraya giderseniz sizi öldürürüz dediler. Bize, güvenlik güçleri sizi korumazsa, hepinizi tararız. Burası Kandil'in şubesidir diyorlar."

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörü Jacob Wienen ise kendilerini dinlemeye geldiklerini belirterek, "Sizleri dinledik, kulak verdik, acınızı paylaştık. Tabii direkt olarak bir şey yapamayız. Evlatlarınızın bulunması için belki elimizden bir şey gelmez. Ama şunu yapabiliriz; Avrupa Konseyi heyeti olarak buradayız, biz de sizin acınızı, yakarışınızı yüreğimizde taşıyacağız ve paylaşacağız" dedi.

(DHA)

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ