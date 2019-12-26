HDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan bir anne daha güvenlik güçlerinin çalışmasıyla evladına kavuştu.

Anne Hacire Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sonuç vermiş, anne Akar evladına 24 Ağustos'ta kavuşmuştu.

Hacire Akar'ın evladına kavuşması yüreği evlat acısıyla yanan annelere de örnek oldu. Akar'ın mücadelesinden etkilenen Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine katılan ailelerin sayısı gün geçtikçe arttı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için 8 Ekim'de oturma eylemine katılan Hatice Ceylan da 10 Aralık'ta evladına kavuştu.

Hüsniye anneye de müjdeli haber verildi



Umutları artan, oturma eylemini kararlılıkla sürdüren Diyarbakır annelerinden Hüsniye Kaya'ya da müjdeli haber verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatla yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde Mekiye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakan Soylu müjdeyi telefonla ulaştırdı



Bakan Soylu'nun telefonla arayarak durumu bildirdiği Kaya ailesi büyük mutluluk yaşadı.

Anne Hüsniye Kaya gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonla arayarak kızının güvenlik güçlerine teslim olduğu müjdesini verdiğini söyledi.

Bakan Soylu'nun kendisine "Gözün aydın, kızın gelip, teslim oldu. Yarın kızına kavuşursun." dediğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Allah onun ne muradı varsa versin. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, ömrü uzun olsun. Onlar olmasaydı kızıma kavuşamazdım. 14 yaşında gitti, 5 yıl aradan geçmişti. Sürekli dışarıda kızımı arıyordum. Sevinçten az kaldı kalbim duracaktı. Hem ağladım hem çok sevindim, çok mutluyum. Mekiye olmadığı için çok zor günler geçirdim. Her gün ağlıyordum. Kızıma kavuşacağıma inanmıyordum. Her namaz kıldığımda kızımın gelip teslim olması için dua ediyordum. Çok şükür öyle de oldu."

"Devletimiz adeta toprak altındaki kızımı çıkardı"



Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Kaya, "Çünkü onların da benim gibi içi kan ağlıyor. Çocukları dağda olan tüm annelerin gelip oturma eylemine katılmasını istiyorum. Korkmasınlar, gelsinler. Devletimiz güçlüdür. Diyarbakır annelerinin eylemi boş değil. Devletimiz adeta toprak altımdaki kızımı çıkardı." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız gibi biri Türkiye'ye gelmedi"



Baba Hüseyin Kaya, dün akşam kızının geldiği haberini aldığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

"Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, yoksa biz bulamazdık." diyen Kaya, şunları kaydetti:

"'Akşam Sayın Süleyman Soylu telefonla aradı, 'Gözün aydın, kızına kavuşacaksın' dedi. Çok sevindik. Bu annelerin eylemi boşa değil. Eşim gitmeseydi, kızım gelmezdi. Devletimiz baba devlettir, herkese yardımcı oluyor. Cumhurbaşkanımız gibi biri Türkiye'ye gelmedi. Herkese yardımcı oluyor. Devletimiz sağ olsun var olsun. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz."

Evladına kavuşma sevincini oturma eylemi yapan annelerle paylaştı



Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 115'inci gününde devam ediyor.

Merkez Bağlar ilçesinden 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı için oturma eylemine katılan ve aldığı müjdeli haberle evladına kavuşan anne Hüsniye Kaya ve eşi Hüseyin Kaya, sevinçlerini Diyarbakır anneleri ile paylaşmak için HDP il binası önünde gitti.

Evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan anne ve babalar Kaya çiftini tebrik etti. Anne Kaya'nın annelerle kucaklaştığı, onlara eylemlerini sürdürmeleri tavsiyesi yaptığı buluşmada, duygusal anlar yaşandı.

"İnşallah diğer aileler de çocuklarına kavuşur"



Hüsniye Kaya, yaptığı açıklamada, oturma eylemi sayesinde kızına kavuştuğunu belirterek, diğer ailelerin de bu konuda kararlı olması gerektiğini söyledi.

Kaya, "Ben kızıma kavuştum. Allah Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızdan razı olsun. İnşallah diğer aileler de çocuklarına kavuşur. Diğer aileler için de dua ediyorum. Bu mutluluğu onların da yaşamasını istiyorum." dedi.

"Dünyalar bizim oldu"



Anne Songül Altıntaş, kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eylemi yaptığını ifade ederek, Hüsniye Kaya'nın evladına kavuşmasına çok sevindiklerini belirtti.

Üçüncü kez bu sevinci yaşadıklarını aktaran Altıntaş, "Hüsniye arkadaşımızın da kızı geldi, dünyalar bizim oldu. Darısı hepimizin başına." diye konuştu.

Altıntaş, oturma eylemi sayesinde bu ailelerin çocuklarına kavuştuğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu çocukların gelmeleri birçok kişiye ders olsun. Diyorlardı ya 'O anneler boşuna orada oturuyor' diye. Hani gerçek değildi. Bizim duygularımız gerçektir. Evlatlarımıza hasretiz ve evlatlarımızı istiyoruz. Hüsniye Kaya'nın ziyaretinden memnuniyet duyduk. Benim oğlum gelmiş gibi oldu. Kimin çocuğu gelirse gelsin, o anne ile aynı duyguları yaşıyor, çok seviniyoruz. Bir çocuk annesine, babasına kavuşunca dünyalar bizim oluyor."

"Darısı bizim başımıza"

Ağrı'dan 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için gelerek oturma eylemine katılan baba Yasin Kaya, Hüsniye Kaya'nın da evladına kavuşmasıyla umutlarının daha da arttığını dile getirdi.

Çok sevinçli olduklarını söyleyen Kaya, "Darısı bizim başımıza. Sanki kızım gelmiş gibi seviniyorum. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız bir gün bizi de arayıp 'Kızınız geldi' diyecek. Bunun için dua ediyoruz."

"Daha da umutlandım"



Ağrı'dan dağa kaçırılan kızı Hayal için eyleme katılan Süheyla Demir, 115 gündür evlatları için nöbet tuttuklarını kaydetti.

Bugün yine mutlu bir haber aldıklarını belirten Demir, "Hüsniye teyzenin de kızı geldi, çok sevindik. Kız olunca daha da umutlandım. Şimdiye kadar erkekler kaçabiliyor diyordum. Kızlardan umudumuz yoktu. 115 gündür evimizi, çocuklarımızı geride bıraktık, burada oturuyoruz. Gerçekten çok mutluyum, duygularımı ifade edemiyorum." şeklinde konuştu.

(AA)