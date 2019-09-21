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21 Eylül 2019 Cumartesi 08:09:07 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 08:16:56

HDP’lilerin tehdit ettiği anne: Korkmuyoruz

Dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemindeki annelerden Remziye Akkoyun, HDP’liler tarafından tehdit edildiğini söyledi. Akkoyun, “Beni tehdit eden kişi, Niye partiyi rahatsız ediyorsun? Orada oturmayı bırak’ dedi. Korkutmaya çalışıyorlar. Onlardan korkmuyorum” dedi. Akkoyun’u tehdit eden M.N.G. ise polis operasyonuyla yakalandı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde 18’nci gün geride kaldı. Dağa kaçırılan oğlu Azat Akkoyun için oturma eylemini sürdüren anne Remziye Akkoyun, Zazaca yaptığı konuşmada, önceki gün eşiyle Dicle Üniversitesi Hastanelerine hasta ziyaretine gittiğini, hastane çıkışında HDP’li bir kişi tarafından tehdit edilerek korkutulmak istendiğini belirtti.

BİZİ TAKİP EDİYORDU

Akkoyun, “Kapının girişinde yanımıza biri geldi. Beni tehdit eden kişi, ‘Niye partiyi rahatsız ediyorsun, partiye saldırıyorsun, çocuğunu niye istiyorsun? Orada oturmayı bırak. Niye televizyonlara çıkıp konuşuyorsun.’ dedi. Benimle konuşurken devlete de hakaret etti. Ben de ona tepki gösterdim. Bu kişi sürekli HDP il binasına giriyor, onu görüyorum. Orada ne yaptığını bilmiyorum. Belki bizi takip ediyordu” diye konuştu.

ÇOCUĞUMU GETİRSİNLER

Kendisini tehdit eden kişiye çocuğunun bırakılmasını, çocuğuna kavuştuğunda eylemine son vereceğini söylediğini aktaran Akkoyun, şöyle devam etti: “Onlar kendi çocuklarını göndersin. Beni korkutmaya çalışıyorlar. Ben onlardan korkmuyorum. HDP’nin içinde olanlara da söyledim. Çocuğumu 10 yaşında götürdüler. Ciğerimiz yanıyor. Zorluklar içinde çocuğumu büyüttüm alıp götürdüler. Onlara yalvardım, ‘Çocuğumu getiri.’ dedim. Bana hep yalan söylediler. Çocuğumu getirsinler. Çocuğumu istiyorum.”

Şırnak’taki basın açıklamasına anneler de katıldı

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü oturma eylemine, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin’deki bazı sivil toplum kuruluşları yaptıkları açıklamalarla destek verdi. Şırnak’ta Memur-Sen öncülüğünde Şehr-i Nuh Şehir Platformu tarafından “Şırnak teröre karşı tek yürek, tek ses” sloganıyla basın açıklaması yapıldı. Yeni Mahalledeki Geylani Camisi avlusunda bir araya gelen 24 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Türk bayrakları ve “Teröre geçit yok” yazılı dövizler taşıdı, “Annelere selam, direnişe devam”, “Teröre karşı omuz omuza” sloganları attı. Basın açıklamasına Şırnaklı anneler de destek verdi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Batman’da Kudret Camii önünde toplanan sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Batman Temsilcisi Adile Gürbüz, “Ailesinden koparılan her bir çocuk ve genç evine dönünceye kadar, daha fazla insanımızı yitirmemek için bu sürecin doğrudan takipçisi olacağımızı Türkiye ve dünya kamuoyuna duyuruyoruz” dedi. Siirt’te Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi önünde ve Mardin’de Şakir Nuhoğlu Camii önünde toplanan sivil toplum kuruluşları terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi.

AŞİRETLERDEN AİLELERE DESTEK

Jırki ve Tatar ailelerinin temsilcileri, anneleri ziyaret etti.

Şırnak'tan gelen Jırki ve Tatar ailelerinin temsilcileri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu. Şırnak'tan gelen Jırki ailesinden Tahir Adıyaman ile Tatar ailesinden Arslan Tatar, ailelerle görüştü, desteklerini iletti. Arslan Tatar, "Analarımızın acılarını paylaşmaya geldik. Onların yanında olduğumuzu söyledik. Artık bu saatten sonra kimse ölmesin diyoruz" dedi. Hakkari'de de annelere destek verdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Temsilcisi İbrahim Adıyaman, "Bu anaların sesi tüm milletin sesidir, teröre isyan, teröre lanetin sesidir. Susmak insanlığa ihanettir" dedi.

ŞAHIS AYNI GÜN YAKALANDI

Akkoyun’u tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu gözaltına alındı. Akkoyun’un tarafından tehdit edildiğini belirtmesi üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce tahkikat başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi neticesinde Akkoyun’u tehdit ettiği öne sürülen M.N.G (68) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli hakkında yapılan detaylı araştırmalarda; söz konusu Şahsın, HDP’nin organize ettiği ve PKK/KCK terör örgütü propagandasına dönüşen basın açıklamalarına katılım sağladığı tespit edildi.

(Yenişafak)

 

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