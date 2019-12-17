HDP’li vekillere büyük öfke
Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler, binaya gelen HDP’lilere tepki gösterdi. Vekillerin üzerine yürüyen öfkeli aileleri polis sakinleştirdi.
PKK’nın siyasi kolu HDP tarafından dağa kaçırılan evlatları için partinin Diyarbakır il binası önünde 105 gündür oturma eylemi yapan ailelere katılım sürüyor. İzmir'den 8 yıl önce dağa kaçırılan kızı Gamze için Diyarbakır'a gelen baba Mehmet Laçin, HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı. Laçin’in katılımıyla aile sayısı 59 oldu.
ALMADAN GİTMEYECEĞİM
Laçin yaptığı açıklamada, kızının lise son sınıfta okurken HDP'liler tarafından 2011 yılında dağa kaçırıldığını belirterek, “Kızım Gamze’yi almadan oturma eyleminden ayrılmayacağım. Kızım ve kızım gibi gençleri kalkan olarak kullanıyorlar” diye konuştu.
VEKİLLERE TERLİK ATTILAR
Oturma eyleminde dün gergin anlar yaşandı. Aileler, uzun bir aradan sonra parti binasına gelen HDP milletvekilleri Musa Farisoğulları, Remziye Tosun ve Dersim Dağ'a tepki gösterdi. Bu sırada bazı anne babalar, milletvekillerine terlik attı. HDP’li vekiller, il binasından güvenlik önlemleri altında ayrıldı.
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