HDP’li vekilden küstah tweet

Çocukları dağa kaçırılan anneleri Diyarbakır’daki çığlıkları dalga dalga yayılırken, ailelerin taleplerine karşılık vermek yerine her fırsatta binanın içine kaçan ve onları görmezden gelen HDP’liler, şimdi de ailelerle alay etmeye başladı.

DÜZMECE VİDEO

HDP’li bir sosyal medya kullanıcısının “Fransa’da çalıştığım firmadan paramı alamadım. Bu yüzden Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yapacağım” ifadelerini kullandığı düzmece videoyu paylaşan HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, “İl binamız herkese açıktır. Bekleriz” yazdı.

İKİNCİ SKANDAL

Bunu gören birçok HDP’li, sosyal medya hesaplarında ailelerin acısını eğlence konusu yapmaya kalkıştı. Geçtiğimiz günlerde de, il binasına giriş yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, acılı ailelerin yanından geçerken ‘kolay gelsin’ adeta dalga geçmişti.