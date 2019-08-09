HDP’li Silopi Belediyesi aralarında şehit yakınlarının da olduğu 20 personeli işten attı

Şırnak'ta HDP'li Silopi Belediyesi'nde 20 işçinin, kendilerine herhangi bir ihbar, yazılı tebligat verilmeden belediyeyle ilişkisi kesildi

MAĞDUR VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kayyum döneminde işe alınan işçiler, belediye önünde kararı protesto etti. HDP'li belediyenin kendilerine haksızlık ettiğini ifade eden mağdur vatandaşlar, belediye yönetimine tepki gösterdi.

BAYRAM SONRASINDA DA 217 PERSONEL İŞTEN ÇIKARILACAK

İşten çıkarılan vatandaşların arasında şehit yakınlarının olduğu da öğrenilirken, bayram sonrasında da kayyum döneminde işe alınan 217 personelin daha işten çıkarılacağı iddia edildi.

(İHA)