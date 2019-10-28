28 Ekim 2019 Pazartesi 16:46:16 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 17:09:44
HDP’li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında Başkan Erdoğan’a hakaretten soruşturma
HDP’li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten soruşturma başlatıldı
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