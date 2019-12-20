20 Aralık 2019 Cuma 07:38:57 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 07:43:17
HDP’li Filiz Buluttekin gözaltına alındı
Diyarbakır’ın HDP’li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, gözaltına alındı.
İHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Gündem 2020 bütçesi bugün oylanacak
- HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'in Eren Bülbül’ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı ortaya çıktı!
- 8 aydır işçilere düzenli para ödemeyen Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı paraları çarçur etmiş
- Mahkeme İmamoğlu'nu haksız buldu! Hani kimse işten çıkarılmayacaktı
- Daberci Sisi hükümeti savaş suçlusu Hafter'a Rus yapımı tanklar yolluyor