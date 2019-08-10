HDP’li belediyelere işçilerden kıyım isyanı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen işten çıkarılanlar ile yakınları, “HDP’li belediyede işçi kıyımı var”, “Diyarbakır’da kayyum yok kıyım var”, “İşimizi geri versinler bu vebalden kurtulsunlar”, “Kayyum gitti yıkım başladı”, “Alın teri dökene zulüm etmeyiniz” ve “İşimizi geri istiyoruz” pankartları taşıdı. Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet Büyükburç,Büyükşehir, Kayapınar, Yenişehir, Sur, Lice ve Kocaköy belediyelerinde aralarında şehit ailelerinin de bulunduğu 267 kişinin iş akdinin feshedildiğini söyledi.

KANDİL’İN TALİMATI

İşten çıkarılanların yanında olduklarını belirten Büyükburç, şöyle konuştu: “Biz Kandil’den emir alan bu zihniyeti kınıyoruz, lanetliyoruz. Yaklaşık 3 yıldır işlerinde büyük bir özenle çalışanlar, halkımıza kendi aileleri gibi hizmet edenler, halkın sorunlarını dinleyip çözüm üreten kardeşlerimiz, adeta tarihi geçmiş bir meta gibi Kurban Bayramı öncesi kapının önüne bırakılmıştır. Terör baronlarının üslendiği Kandil’den emir alan HDP belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, aldıkları işçi kıyım kararıyla emekçi Diyarbakırlılara ihanet etmiştir. Kayyum hizmetlerinden şikayet edenler maalesef yönettikleri belediyelerde kıyım yapmaktadırlar.”

HDP’li belediye başkanlarının halka hizmet etmek yerine emekçi işçilerle uğraştığını, şehrin hizmete ihtiyacı olduğunu dile getiren Büyükburç, “Kayyum döneminde işe alınan 267 personel, Kandil’den gelen emirle sebepsiz yere işten çıkarılmıştır. İşten çıkarılan kardeşlerimizin bir an önce işe iadelerinin sağlanmasını istiyoruz. Bir devlet kurumu Kandil’den yönetilemez” dedi.



BAYRAMI ZEHİR ETTİLER

HDP’Lİ Silopi Belediyesi’nin Kurban Bayramı öncesi işten çıkardğı 20 işçi, eylem başlattı. Silopi Belediyesinde çalışan 20 işçi, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Bunun üzerine işçiler belediye araçlarının park edildiği Dicle Mahallesi’ndeki garajın giriş ve çıkışını kapattı. İşçiler adına gazetecilere açıklama yapan Mustafa Başak, önceki gün 20 çalışanın haksız yere işten atıldığını belirterek, “Hiçbir gerekçe göstermeden işten atarak bizi ve ailelerimizi mağdur ettiler. Tek suçumuz kayyum döneminde işe alınmak mıdır? Hükümetimizden destek bekliyoruz. Biz haksızlığa ve zulme karşıyız. Kararın geri alınması için eylem başlattık. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

İNSANLARIN BEDDUALARINI ALIYORSUNUZ

SUR Belediyesi’nden çıkarılan Ahmet Sapmaz da HDP’li belediyelerde şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere, ekmek mücadelesi veren vatandaşların işten çıkarıldığını anlattı. Evine ekmek götüren insanların işten çıkarıldığını aktaran Sapmaz, “Halk sizden hizmet beklerken sizler göreve geldiğiniz andan itibaren kutuplaştırma ve ötekileştirme adımlarını atıyorsunuz. İnsanların beddualarını almaktan vazgeçip bir an önce göreve dönmelerini sağlayarak, mazlumların ahını almaktan vazgeçin” diye konuştu.

(Star Gazetesi)