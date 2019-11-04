HDP kongresinde Genel Başkan Temelli terörist elebaşına selam yolladı

HDP, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin tahsis ettiği salonda İstanbul 3. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı sloganların atıldığı ve teröristlere saygı duyuruşunun yapıldığı kongrede, rezilliklerin ardı arkası kesilmedi.

İMRALIYA SELAM GÖNDERİLDİ

Terör örgütü PKK/YPG ile ilişkini kabul etmeyen HDP kongresinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderildi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yaptığı konuşmada, "Bizi yan yana getirene, bizi buluşturana, bin selam olsun. Bin selam olsun İmralı'ya, bin selam olsun sayın Öcanlan'a." dedi.