HDP İl binası önünde dağa kaçırılan evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerinin nöbeti 110'uncu gününe girdi

Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezi çıkışında objektife yansıyan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, fotoğraflarını çeken muhabirlere, Japonlar gibi çekik gözlere sahip olabilmek için estetik yaptırdığını açıkladı. İki hafta önce Tokyo’ya gittiğini ve Japonları çok sevdiğini anlatan Bilic, "Geldikten sonra da gözümden estetik ameliyatı oldum. Daha çok yeni olduğu için şu an hiç iyi görünmüyorum. Ama kendimi daha iyi hissetmek için böyle bir şey yaptım. Çok istediğim bir şeydi.” dedi.

Bilic daha önce de mide küçültme, çene estetiği, burun estetiği, elmacık kemiği ve dudak dolgusu estetiği, yanak inceltme ameliyatı ve kaş kaldırma gibi operasyonlar yaptırmıştı.

AA