HDP İl binası önünde dağa kaçırılan evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerinin nöbeti 110'uncu gününe girdi
Alçak terör örgütü PKK'nın sivil unsurları tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle vakarlı duruşunu sürdüren Diyarbakır anneleri, HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine devam ediyor. Yüreği yanan anne Emine Kaya, "Oğlum bırakılmadan burayı terk etmeyeceğim. Ölmek var terk etmek yok" dedi. Acılı baba Şevket Bingöl ise, "Allah'ın izniyle bunların sonunu getirene kadar burada oturacağız" ifadelerini kullandı.
Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezi çıkışında objektife yansıyan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, fotoğraflarını çeken muhabirlere, Japonlar gibi çekik gözlere sahip olabilmek için estetik yaptırdığını açıkladı. İki hafta önce Tokyo’ya gittiğini ve Japonları çok sevdiğini anlatan Bilic, "Geldikten sonra da gözümden estetik ameliyatı oldum. Daha çok yeni olduğu için şu an hiç iyi görünmüyorum. Ama kendimi daha iyi hissetmek için böyle bir şey yaptım. Çok istediğim bir şeydi.” dedi.
Bilic daha önce de mide küçültme, çene estetiği, burun estetiği, elmacık kemiği ve dudak dolgusu estetiği, yanak inceltme ameliyatı ve kaş kaldırma gibi operasyonlar yaptırmıştı.
AA
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