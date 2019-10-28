Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21), HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip bir gün sonra, partinin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Ana, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemine başladı. Onurlu annelerin direnişi 55'inci gününde de 55 aile tarafından sürdürülüyor.

KAMERA KAYITLARI YOK

Usta birliğine giderken, 2014'te Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği oğlu Emrah (24) için 22 Eylül'den beri eylemde olan Bilal Avunan, çok önemli açıklamalarda bulundu. Baba Avunan, ''Benim oğlum askere Şırnak'a gidiyor, Cizre'de 9 gün kaldı, ondan sonra haber alamadık. 20 gün sonra arkadaşı, bize telefon açtı, 'Oğlunuz yok burada' dedi. Bunun üzerine ben de Cizre'ye gittim. Dediler 'Oğlun burada yok'. Ben de '9 gün burada kaldı, para gönderdim' dedim. 'ATM de yok, kamera da yok' dediler” ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır eski Milletvekili İdris Baluken, “örgüt üyeliği ve propagandası” suçundan tutuklu bulunuyor.

HAİNLER BIRAKMADI

Dört ay süren araştırmalarının ardından gittiği HDP binasındaki partililerden “Oğlun burada yok” cevabını aldığını belirten Avunan, “Sonra Ankara'ya gittim İdris Baluken’le görüştüm. HDP'yi aradıktan sonra bana Baluken, ‘Oğlunu HDP götürüp, PKK'ya teslim etmiş' dedi. Benim oğlumu oradan kaçırmışlar” dedi. Sonuna kadar HDP binası önünde bekleyeceğini ve çocuğunu almadan gitmeyeceğini söyleyen gözü yaşlı baba, oğluna çağrı yaptı. Avunan, “Eğer benim sesimi duyuyorsa fırsat bulduğunda kaçıp, gelsin. Benim oğlum, acemi birliğini yapmıştı, usta birliğini de bitirip, gelecekti. Zalimler bırakmadı, hainler bırakmadı ki askerliğini bitirsin, bize geri dönsün” ifadelerini kullandı.

ÖLENE KADAR BURADAYIM

Oturma eylemine katılan anne Fatma Akkuş, 2015'ten bu yana haber alamadığı kızı Songül'e kavuşana kadar eylemini sonlandırmayacağını söyledi. Kızı Songül'ü çok özlediğini dile getiren anne Akkuş, “Çocuklarımızı HDP dağa götürdü. Kandırıp çocuklarımızı götürüyorlar. HDP çocuklarımızı getirsin. HDP'liler eğer çok istiyorlarsa kendi çocuklarını dağa götürsünler. Onların çocukları dağda değil. Onların çizdiği yol ABD'ye ve İsrail'e çıkıyor. Bu Kürt, Türk meselesi değildir. Madem Kürtleri savunuyorlar o zaman niye benim çocuğumu benden neden koparıyorlar. Kızımı istiyorum, ölene kadar da burada eylemimi sürdüreceğim” diye konuştu.