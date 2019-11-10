10 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 22:08:22
HDP Eş Başkanlarına soruşturma
Kandil’in talimatlarıyla hareket eden Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında PKK’nın siyasi kolu olan HDP’nin 3. Olağan Kongresi’nde yaptıkları konuşmalarda terör örgütü propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Buldan ve Temelli hakkındaki dosya Ankara başsavcılığına gönderildi. İstanbul’da süren soruşturmada ise 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 şüpheli yakalanırken, diğer bir şüpheli ise aranıyor. Etkisiz hale getirilen PKK’lı için ‘saygı duruşunda bulunulan’ HDP kongresinde, Buldan ve Temelli teröristleri överek skandal sözlere imza atmıştı.
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