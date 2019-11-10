HDP Eş Başkanlarına soruşturma

Soruşturma kapsamında Buldan ve Temelli hakkındaki dosya Ankara başsavcılığına gönderildi. İstanbul’da süren soruşturmada ise 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 şüpheli yakalanırken, diğer bir şüpheli ise aranıyor. Etkisiz hale getirilen PKK’lı için ‘saygı duruşunda bulunulan’ HDP kongresinde, Buldan ve Temelli teröristleri överek skandal sözlere imza atmıştı.