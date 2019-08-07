HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddia edildi
HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekiplerinin, biyolojik atığı yaklaşık 100 dönümlük hazine arazisine izinsiz boşalttığı, bazı görevlilerin bu atıkları depolayıp üzerini toprakla örtmeye çalıştığı iddia edildi
Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DİSKİ'ye ait kamyon ve iş makinelerinin, biyolojik arıtma tesisinden çıkan atığı Karabaş Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 dönümlük hazine arazisine izinsiz boşalttığı, bazı görevlilerin bu atıkları depolayıp üzerini toprakla örtmeye çalıştığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, bölgede tedbir alarak sahadaki çalışmayı durdurdu.
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce analiz edilmek üzere bölgeden numune alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AA)
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