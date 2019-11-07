HDP’den Kandil itirafı
Diyarbakır'da evladı için eylem yapan annelerden Fatma Bingöl, evlerine gelerek oğullarının Kandil’de olduğunu söyleyen kişilerin, Biz HDP’de çalışıyoruz dediklerini anlattı.
Evlatları terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’liler tarafından kaçırılan 55 ailenin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi 65’ince gününde sürüyor.
HEPSİNİ EVDEN KOVDUK
İstanbul’da, 2014 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Tuncay için eyleme katılan Fatma Bingöl, “Çocuğum gittikten 2 ay sonra fotoğraflarını internete koydular. Bu çocuğu böyle eğittik, böyle götürdük diye” dedi. İstanbul’da HDP’lilerin evlerine geldiğini ve çocuklarıyla beraber onları kovduklarını belirten Fatma anne, “Sadece sağ mı, ölü mü diye sordum. Sağ olduğunu söylediler. Kandil'de olduğunu ve başka bir bilgi veremeyeceklerini söylediler. Siz Tuncay'ı nereden biliyorsunuz diye sorduğumda. 'Biz partide çalışıyoruz' dediler” dedi.
KAR KIŞ DİNLEMİYORUZ
Ağrı'dan, 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe, evlatlarına kavuşmak için eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirdi. Gökçe, “Kar, kış, yağmur da olsa buradan gitmeyeceğim. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim” ifadelerini kullandı.
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