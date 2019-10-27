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27 Ekim 2019 Pazar 00:11:15 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 00:28:30

HDP, CHP'den İstanbul'un diyetini istiyor: Aday göstermemiştik, sessizliklerinin hesabını soracağız

CHP ve İP'in oluşturduğu ittifakın gizli ortağı HDP'den, söz konusu ittifağı itiraf eder nitelikte açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Buldan, CHP ve diğer ittifak üyelerini sert bir dille eleştirerek 'Türkiye’nin demokratikleşmesi için büyük bir ittifak kurmuştuk. İstanbul olmak üzere birçok yerde aday göstermedik. Bugün yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı mutlaka alacaklardır dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terör örgütü PYD'ye ve diğer terör gruplarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Başarıyla tamamlanan operasyona atıfta bulunan Buldan, TBMM'yi 3 gün süreyle boykot ettiklerini hatırlattı.
 
Barış Pınarı Harekatı'na karşı CHP ve diğer muhalefet partilerinden yeterli desteği göremediklerini belirten Buldan, terör operasyonları kapsamında görevden alınan HDP'li isimlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
 
"Özellikle muhalefet belediye başkanlarının, bu dönemde birlik beraberliği olmadı. Hiç kimse bu bölgede yaşanan haksızlık karşısında bir söz söylemedi. Bu belediye başkanlarına sahip çıkmadı. Bunu üzülerek söylüyorum.
 
Oysa biz Türkiye’nin demokratikleşmesi için, büyük bir demokratik ittifakı kurmuştuk. Ve bunu 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, iptal edilen İstanbul seçimleri başta olmak üzere birçok yerde demokrasi ittifakıyla aday göstermedik.
 
Demokrasi ittifakı kazansın diye o adayları sahiplendik. Bunlar önemliydi. Çünkü biz geleceğe yatırım yapmak istedik.

"BİZDEN CEVABI GEREKTİĞİ ZAMANDA MUTLAKA ALACAKLARDIR"

Fakat bugün Türkiye’nin batısında böylesi durumlar yaşanırken, bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır. Bu gerçekliği ortaya koymak gerekiyor."

(Yeni Şafak)

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