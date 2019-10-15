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15 Ekim 2019 Salı 11:26:35 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 11:30:29

HDP binası önünde eylem yapan baba: Kendi çocuklarının eline keman, bizimkilerin eline silah veriyorlar

Terör örgütü PKK tarafından, 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Tuncay için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, "Oğlum HDP'liler tarafından kaçırıldı. 'Kürtleri savunuyoruz' diyerek, Kürt çocuklarını öldürüyorlar. Kendi çocuklarının eline keman, bizim çocuklarımızın eline silah veriyorlar" dedi.

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çiftinin o tarihte 14 yaşında olan, lise birinci sınıf öğrencisi oğulları Tuncay, 2014 yılında, "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek, evden çıktı.  Ancak terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı. Baba Şevket Bingöl, oğlunun peşinden Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalına gitti. Tüm çabalarına rağmen oğlunu bulamayan baba Bingöl, 13 Eylül günü HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı.

'OĞLUMUN SURİYE'DE OLDUĞUNU HDP'LİLERDEN ÖĞRENDİM'

Oğlunun HDP Arnavutköy ilçe teşkilatı tarafından kaçırılıp, Diyarbakır İl Başkanlığı'na getirildiğini söyleyen baba Bingöl, "Oğlum, Diyarbakır'a getirildikten sonra Kandil'e götürüldü. Onu aramak için çok uğraştım. Lice'deki kamplara gittim. Bana oğlumun olmadığını söylediler. İstanbul'a döndüğümde ise Arnavutköy ilçe teşkilatındakiler, oğlumun Suriye'nin Kobani kentinde olduğunu söylediler. İki yıl sonra bir gece telefon geldi. Kendini 'doktor' diye tanıtan biri, oğlumla birlikte Irak'ın Şengal bölgesinde olduğunu söyledi" dedi.

'SAVAŞI İSTEMİYORSANIZ BU ÇOCUKLARI NEDEN KAÇIRDINIZ'

Oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan baba Bingöl, şunları söyledi: 

"Ölü mü, sağ mı bilmiyoruz. HDP'liler savaş olmasını istemediklerini söylüyorlar. Savaşı istemiyorsanız bu çocukları neden kaçırdınız? Türk askerini öldürmek için kaçırdınız. Demek ki siz Türkiye'yi karıştırmak istiyorsunuz. Kürt-Türk davası diyor. Bizim böyle bir sorunumuz yok. Hepimiz bu bayrağın altında yaşıyoruz. Madem ki Kürt-Türk davası diyorsun, o zaman gel yanımda otur, hakkımı ara. 'Kürtleri savunuyoruz' diyerek, Kürt çocuklarını öldürüyorlar. Kendi çocuklarının eline keman, bizim çocuklarımızın eline de silah veriyor. Biz bugün sadece kendi çocuklarımız için değil, 81 milyon insan için buradayız. Her zaman devletimizin yanındayız."

'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KATILMAK İSTİYORUM'

Bingöl, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini de kaydederek, operasyona katılmak istediğini söyledi. Oğlu Tuncay'a teslim olması için çağrıda bulunan baba, "Oğlumun devlete teslim olmasını istiyorum. Her zaman onun yanında olacağım. Türk devleti merhametli bir devlettir. Barış Pınarı Harekatı'nı her zaman destekliyorum. Ben de harekata katılmaya hazırım, canımı seve seve feda ederim. Çünkü 81 milyon insan için buradayım. Bugün benim oğlumu götürdüler, yarın başkasının oğlunu götürüler. Analar, babalar artık ağlamasın. 40 yıldır çocukları toprağa gömüyorlar. Artık gömecek toprak kalmadı" diye konuştu.

(DHA)

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